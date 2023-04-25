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"Ювентус" оказался под риском бана в еврокубках: что случилось

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Турин, Вторник 25 апреля 2023 11:39
"Ювентус" оказался под риском бана в еврокубках: что случилось Фото: Звезды "Юве" под угрозой дисквалификации по европейским турнирам (facebook.com/Juventus)
Автор: Антон Федорцив

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может не допустить туринский "Ювентус" к розыгрышу еврокубков в грядущем сезоне из-за вероятных финансовых махинаций гранда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

"Старая синьора" может получить дисквалификацию минимум на 1 год от УЕФА. Даже победа в Лиге Европы 2022/23 в таком случае не позволит "Юве" сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

В январе 36-кратный чемпион Италии был лишен 15-ти пунктов за мошенничество с отчетностью. Менеджмент "Ювентуса" регулярно показывал прирост капитала, хотя он на самом деле был искусственным. Для этого туринцы разработали схему с фиктивными плюсваленцами – разницей между трансферной и балансовой стоимостью игроков.

Недавно "Юве" вернули 15 очков, но на время рассмотрения апелляции. Санкции в отношении туринцев не сняли, а только приостановили до финального решения по делу. В то же время УЕФА проводит параллельное расследование. Если итальянская Фемида не справится до 30 июня, комитет честной игры УЕФА решит дальнейшую судьбу "Старой синьоры" в еврокубках.

В данный момент в активе "Ювентуса" 59 очков и третье место у Серии А. Эта позиция выводит туринцев в групповой этап следующего розыгрыша Лиги чемпионов. Впрочем, если клуб снова лишат очков, то он окажется за пределами зоны еврокубков.

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