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"Ювентус" оновив рекорд за кількістю перемог в топ-5 ліг Європи

Турин, Понеділок 27 липня 2020 09:06
"Ювентус" оновив рекорд за кількістю перемог в топ-5 ліг Європи
Фото: "Ювентус" достроково став чемпіоном Італії (facebook.com/Juventus)
Автор: Вера Олейник

Клуб достроково гарантував собі чемпіонський титул

Туринський "Ювентус" оновив власний рекорд за тривалістю чемпіонських серій серед п'яти провідних європейських чемпіонатів. Клуб завоював титул вдев'яте поспіль, обігравши за два тури до кінця сезону "Сампдорію" (2:0).

Про це повідомляється на сайті команди.

"Бьянконері" ще минулого сезону побили рекорд "Ліона", який ставав чемпіоном Франції сім разів поспіль з 2002 по 2008 рік.

Всього у туринців 38 скудетто. Клуб лідирує за кількістю завойованих перемог в національній першості. На другому місці йдуть "Інтер" і "Мілан", які по 18 разів вигравали чемпіонат Італії.

Також "Юве" посідає перше місце за кількістю чемпіонських серед топ-5 ліг Європи. У "Реала" 34 перемоги, у "Баварії" - 30, у "Барселони" - 26, у "Манчестер Юнайтед" - 20.

Головний тренер туринської команди Мауріціо Саррі вперше у своїй кар'єрі виграв національний турнір. Він став найстаршим тренером, який перемагав в чемпіонаті Італії. Спеціаліст очолив команду в червні минулого року.

Нагадаємо, "Реал" за тур до закінчення чемпіонату Іспанії гарантував собі золоті медалі за підсумками сезону-2019/20, коли на своєму полі переграли "Вільярреал" (2:1).

Цей трофей став 92 в колекції "королівського клубу". За даним показником підопічні Зінедіна Зідана випередили каталонську "Барселону", в активі якої на одну нагороду менше.

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