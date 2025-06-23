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"Ювентус" и "Ман Сити" вышли в плей-офф, первая победа "Реала" на клубном ЧМ

Понедельник 23 июня 2025 09:35
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"Ювентус" и "Ман Сити" вышли в плей-офф, первая победа "Реала" на клубном ЧМ Фото: "Реал" в меньшинстве переиграл "Пачуку" (x.com/realmadriden)
Автор: Андрей Костенко

На клубном чемпионате мира в США завершился второй тур группового раунда. По его итогам досрочно определились четыре участника плей-офф.

Подробности - в обзоре РБК-Украина.

Клубный чемпионат мира, групповой раунд, 2-й тур

Группа G

"Ювентус" - "Видад" - 4:1

Голы: Бутуиль, 6 (автогол), Йылдиз, 16, 69, Влахович, 90+4 - Лорч, 25

"Манчестер Сити" - "Аль-Айн" - 6:0

Голы: Гюндоган, 8, 73, Эчеверри, 27, Холанд, 45+5 (пенальти), Бобб, 84, Шерки, 89

Группа Н

"Реал" - "Пачука" - 3:1

Голы: Беллингем, 35, Гюлер, 43, Вальверде, 70 - Монтиэль, 80

Удаления: Асенсио (Р), 7

"Зальцбург" - "Аль-Хиляль" - 0:0

Европейские гранды не оставили шансов соперникам

В группе G, как и ожидалось, не возникло проблем у европейских грандов. "Ювентус" и "Манчестер Сити" без особого напряжения победили соперников и вышли в 1/8 финала. Теперь в последнем туре они в очном противостоянии разыграют первое место. Итальянцев устроит и ничья: поскольку при равной разнице мячей (плюс 8), у них, у них на один забитый гол больше.

Группа G

  1. "Ювентус" - 6 очков (мячи - 9-1)
  2. "Ман Сити" - 6 (8-0)
  3. "Видад" - 0 (1-6)
  4. "Аль-Айн" - 0 (0-11)

Первая победа Алонсо

А вот в группе Н все решится в заключительный игровой день. Здесь на два места в плей-офф претендуют три участника: испанский "Реал", австрийский "Зальцбург" и аравийский "Аль-Хиляль".

"Сливочные" одержали первую победу, как на Мундиале так и под руководством Хаби Алонсо. Уже на 7-й минуте мадридцы остались вдесятером - прямую красную за фол последней надежды получил защитник Асенсио.

Несмотря на это еще до перерыва "Реал" успел создать комфортное преимущество. На 35-й минуте счет открыл Беллингем, а перед свистком на перерыв свой гол добавил Гюлер. Во втором тайме третий мяч за мадридцев оформил Вальверде. "Пачука" сумела ответить лишь раз. Украинец Андрей Лунин провел игру в запасе. Мадридцы возглавили группу, мексиканцы потеряла шансы на плей-офф.

Во второй игре "Зальцбург" и "Аль-Хиляль" расписали нулевую ничью. Хотя обе команды создали немало моментов, мяч в воротах так и не оказался.

Группа Н

  1. "Реал" - 4 очка (мячи - 4-2)
  2. "Зальцбург" - 4 (2-1)
  3. "Аль-Хиляль" - 2 (1-1)
  4. "Пачука" - 0 (2-5)

Таким образом, перед последними матчами имеем четыре команды, которые уже гарантировали себе место в 1/8 финала. Кроме "Ювентуса" и "Манчестер Сити" из группы G, это немецкая "Бавария" (группа С) и бразильский "Фламенго" (группа D).

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Футбол Чемпионат мира Реал Ювентус Манчестер Сити Андрей Лунин
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