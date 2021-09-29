"Ювентус" - "Челси": у кого больше шансов на успех по версии букмекеров

Этот поединок будет проходить за лидерство в группе - оба клуба в первом туре добыли по 3 очка. Пока первое место занимает "Юве", имея лучшую разницу голов после разгрома "Мальме" 3:0. "Челси" свой поединок против "Зенита" выиграл минимально 1:0 и идет вторым.

Так, букмекеры дают коэффициент 2.23 на победу "Челси" в этом противостоянии, на успех "Ювентуса" - 3.80. На ничейный исход принимают ставки с коэффициентом 3.35. При этом матч, по прогнозам букмекеров, вряд ли будет очень результативным - на тотал больше 4.0 "кофф" уже 7.30.

Ориентировочные составы по версии УЕФА:

"Ювентус": Щенсны - Данило, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро - Куадрадо, Бентанкур, Локателли, Кьеза - Кин, Кулусевски

"Челси": Менди - Кристенсен, Тьяго Силва, Рюдигер - Аспиликуэта, Канте, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо - Хаверц, Лукаку

Поединок состоится в Турине в 22:00 по Киеву. Транслироваться матч будет на платформе MEGOGO.