"Ювентус" - "Челсі": у кого більше шансів на успіх за версією букмекерів

Цей поєдинок проходитиме за лідерство в групі - обидва клуби в першому турі здобули по 3 очки. Поки перше місце займає "Юве", маючи кращу різницю голів після розгрому "Мальме" 3:0. "Челсі" свій поєдинок проти "Зеніту" виграв мінімально 1:0 і йде другим.

Так, букмекери дають коефіцієнт 2.23 на перемогу "Челсі" в цьому протистоянні, на успіх "Ювентуса" - 3.80. На нічийний результат приймають ставки з коефіцієнтом 3.35. При цьому матч, за прогнозами букмекерів, навряд чи буде дуже результативним - на тотал більше 4.0 "кофф" вже 7.30.

Орієнтовні склади за версією УЄФА:

"Ювентус": Щенсни - Даніло, Бонуччі, К'єлліні, Алекс Сандро - Куадрадо, Бентанкур, Локателлі, К'єза - Кін, Кулусевскі

"Челсі": Менді - Крістенсен, Тьяго Сілва, Рюдігер - Аспілікуета, Канте, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо - Хаверц, Лукаку

Поєдинок відбудеться в Турині о 22: 00 за Києвом. Транслюватися матч буде на платформі MEGOGO.