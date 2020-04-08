"Ювентус" і "Барселона" планують обмін футболістами

Фото: Федеріко Бернардескі (juventus.com)

Сторони розраховують укласти угоду в найближчі місяці

Туринський "Ювентус" і каталонська "Барселона" обговорюють обмін гравцями. Про це повідомляє Calciomercato.com.

Відповідно до джерела, "синьо-гранатові" хочуть отримати нападаючого туринців Федеріко Бернардескі. 26-річний італієць незадоволений кількістю ігрової практики і готовий розглянути пропозиції від інших клубів.

Каталонці вже вийшли на зв'язок з керівництвом "старої синьйори". Повідомляється, що "Юве" готовий розлучитися з нападаючим, якщо "Барса" відправить у зворотному напрямку двох гравців - півзахисника Івана Ракитича і захисника Самюеля Юмтіті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Ювентус" може продати нападника Кріштіану Роналду через фінансових втрат клубу в результаті пандемії коронавірусу.

Чемпіонати Італії та Іспанії, як і інші європейські турніри, призупинені через небезпеку поширення коронавірусної інфекції. На момент введення паузи "Барселона" і "Ювентус" лідирували у турнірних таблицях своїх чемпіонатів. У 27 матчах Прімери каталонська команда набрала 58 очок, на рахунку команди Мауріціо Саррі в Серії А - 63 очка.