ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ювентус - Аякс: прогноз букмекеров

Новости » Спорт    16.04.2019 - 18:43
Ювентус - Аякс: прогноз букмекеров
Фото: "Ювентус" - "Аякс" (facebook.com/afcajax)

Специалисты считают фаворитом туринский клуб

"Ювентус" и "Аякс" проведут ответный четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 2".

16 апреля 22:00
Турин, стадион "Ювентус Стэдиум"

 

По мнению букмекеров, хозяева поля являются явными фаворитами этого противостояния. Так, на победу "Ювентуса" можно поставить с коэффициентом 1,61. Ничья в основное время оценивается коэффициентом 3,75. На успех "Аякса" предлагается коэффициент 5,50.

Напомним, в первом матче соперники не смогли выявить победителя. Встреча на стадионе "Йохан Кройфф Арена" в Амстердаме завершилась со счетом 1:1.

Ювентус - Аякс: где смотреть матч Ювентус - Аякс: анонс матча
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины ЮвентусАякспрогнозставкиЛига Чемпионов
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь