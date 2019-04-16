Ювентус - Аякс: прогноз букмекеров

Фото: "Ювентус" - "Аякс" (facebook.com/afcajax)

Специалисты считают фаворитом туринский клуб

"Ювентус" и "Аякс" проведут ответный четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 2".

16 апреля 22:00

Турин, стадион "Ювентус Стэдиум"

По мнению букмекеров, хозяева поля являются явными фаворитами этого противостояния. Так, на победу "Ювентуса" можно поставить с коэффициентом 1,61. Ничья в основное время оценивается коэффициентом 3,75. На успех "Аякса" предлагается коэффициент 5,50.

Напомним, в первом матче соперники не смогли выявить победителя. Встреча на стадионе "Йохан Кройфф Арена" в Амстердаме завершилась со счетом 1:1.