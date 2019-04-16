Ювентус - Аякс: прогноз букмекерів

Фото: "Ювентус" - "Аякс" (facebook.com/afcajax)

Фахівці вважають фаворитом туринський клуб

"Ювентус" і "Аякс" проведуть чвертьфінальний поєдинок Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 2".

16 квітня 22:00

Турин, стадіон "Ювентус Стедіум"

На думку букмекерів, господарі поля є явними фаворитами цього протистояння. Так, на перемогу "Ювентуса" можна поставити з коефіцієнтом 1,61. Нічия в основний час оцінюється коефіцієнтом 3,75. На успіх "Аякса" пропонується коефіцієнт 5,50.

Нагадаємо, у першому матчі суперники не змогли виявити переможця. Зустріч на стадіоні "Йохан Кройфф Арена" в Амстердамі завершилася з рахунком 1:1.