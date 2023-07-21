Юсов про заколот Пригожина: конфлікт "забалакали", однак проблеми залишились

"Конфлікт по лінії Пригожин - Шойгу (Сергій Шойгу, міністр оборони Росії, - ред.) не зник. Як і не зникла більшість питань, які озвучувалися в ході "маршу справедливості". Заколот не перемогли. Його, вибачте, "забалакали" або "зарешали". І зробив це навіть не Путін, а за нього. Тобто Лукашенко й інші особи прізвища яких не називалися", - заявив Юсов.

За словами представника розвідки, озвучені "вагнерівцями" проблеми залишаються. Зокрема після спроби заколоту все більше кадрових військових озвучують схожі речі. Частина через це вже поплатилась й була відсторонена, інші ж перебувають в підвішеному стані.

"Але тим не менш процеси йдуть. І це процеси про які говорить не лише Україна, не лише українська розвідспільнота на рівні інсайдів. Про це говорять прямими текстом представники західних спецслужб, західні аналітики. І це вже публічна складова рашистської політики. Путінський режим справді дає тріщини і вони розповзаються далі", - додав представник ГУР.

Заколот Пригожина

В червні лідер ПВК "Вагнера" звинуватив військових Міністерства оборони Росії в ударі по тилових позиціях найманців, після чого оголосив про "марш справедливості". "Вагнерівці" зайшли до Ростова та вирушили штурмувати Москву, однак зупинились не дійшовши 200 кілометрів до столиці.

Переворот закінчився після переговорів Пригожина із Олександром Лукашенком. Було вирішено відправити Пригожина та частину його найманців до Білорусі.