UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Юсов про заколот Пригожина: конфлікт "забалакали", однак проблеми залишились

Фото: Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міноборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Заколот засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина "забалакали", а не перемогли. Озвучені найманцями проблеми залишились.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Конфлікт по лінії Пригожин - Шойгу (Сергій Шойгу, міністр оборони Росії, - ред.) не зник. Як і не зникла більшість питань, які озвучувалися в ході "маршу справедливості". Заколот не перемогли. Його, вибачте, "забалакали" або "зарешали". І зробив це навіть не Путін, а за нього. Тобто Лукашенко й інші особи прізвища яких не називалися", - заявив Юсов.

За словами представника розвідки, озвучені "вагнерівцями" проблеми залишаються. Зокрема після спроби заколоту все більше кадрових військових озвучують схожі речі. Частина через це вже поплатилась й була відсторонена, інші ж перебувають в підвішеному стані.

"Але тим не менш процеси йдуть. І це процеси про які говорить не лише Україна, не лише українська розвідспільнота на рівні інсайдів. Про це говорять прямими текстом представники західних спецслужб, західні аналітики. І це вже публічна складова рашистської політики. Путінський режим справді дає тріщини і вони розповзаються далі", - додав представник ГУР.

Заколот Пригожина

В червні лідер ПВК "Вагнера" звинуватив військових Міністерства оборони Росії в ударі по тилових позиціях найманців, після чого оголосив про "марш справедливості". "Вагнерівці" зайшли до Ростова та вирушили штурмувати Москву, однак зупинились не дійшовши 200 кілометрів до столиці.

Переворот закінчився після переговорів Пригожина із Олександром Лукашенком. Було вирішено відправити Пригожина та частину його найманців до Білорусі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГУРВійна в Україні