Юсов про відновлення російської оборони Кримського мосту: Україна не чекатиме

Відповідаючи на запитання ведучого про пошкодження ударом стихії барж та загороджень, які захищали шляхопровід між материковою Росією та територією тимчасово окупованого українського Криму, речник зазначив, що постраждали й інші оборонні об'єкти інтервентів.

"Йдеться не лише про міст. Також серйозних руйнувань зазнали ворожі захисні споруди в Севастополі, в Новоросійську зокрема", - зазначив представник ГУР.

За словами Юсова, окупанти бояться чергових українських ударів по об'єктах, захист яких постраждав після серйозної негоди.

"Звичайно, ворог цілком справедливо побоюється, що цим скористаються українські Сили безпеки та Оборони. Ми не будемо розкривати усі секрети, але їхній внутрішній дедлайн - за два тижні усунути неполадки. Зрозуміло, що Україна чекати теж не буде", - наголосив офіцер.

Також представник військової розвідки розповів про вплив складних погодних умов на флот загарбників у акваторії Чорного моря.

"Кораблі держави-агресора не почуваються у безпеці, і частина з них через це зараз знаходиться на рейді. Тобто погода тут внесла свої корективи", - сказав Юсов.

Наслідки шторму для оборони окупантів у Криму

Нагадаємо, з 26 листопада територію тимчасово окупованого Криму накрила сильна негода, у морі вирував шторм, який у пресі назвали найсильнішим за останні сто років. Внаслідок ударів стихії відомо про як мінімум одну жертву, ще півмільйона абонентів було знеструмлено.

Крім того, хвилями були змиті окопи російських загарбників на узбережжі Євпаторії. Стихія також знесла загородження, що захищали Керченський міст та бухту Севастополя від атак.

1 грудня аналітики оприлюднили супутникові знімки, які продемонстрували серйозні пошкодження через шторм барж, з яких складається російська оборонна лінія Кримського мосту.

Крім того, за даними OSINT-дослідників, через стихію зникли бони, встановлені для захисту моста від атак надводних дронів біля каналу Керч-Єнікале, під Керченським мостом. Вони виглядають як загородження із шипами. Аналогічна ситуація спостерігалася й у Севастопольській бухті.

Додамо також, що, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), шторм у Криму вплинув і на темп війни, але не припинив бойові дії повністю.