Юсов о спецоперации "Барыня": украинская разведка получила очень ценную информацию

Украинская военная разведка в рамках успешного проведения специальной операции "Барыня" по вербовке российского лейтенанта Даниила Алферова смогла получить очень ценную информацию.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"В рамках операции также была получена очень ценная информация, позволившая сохранить жизнь украинским защитникам, а также раскрыть и соответственно сломать определенные вражеские планы", - подчеркнул представитель военной разведки.

Он также обратил внимание, что в отличие от операции "Синица", когда удалось завербовать пилота вертолета Ми-8 и доставить технику в Украину, тогда российский летчик сам вышел на представителей украинских спецслужб и обратился в ГУР.

При этом в спецоперации "Барыня" украинские разведчики вышли на лейтенанта Алферова самостоятельно.

"И это не секрет. Мы отрабатываем, отслеживаем базу кадровых военных. И вот в данной ситуации через соцсети произошел выход, и этот контакт был удачным", - рассказал Юсов.

Он уточнил, что российский лейтенант Алферов был противником агрессивной войны РФ против Украины, и "силой был вынужден к подписанию контракта".

"Он не хотел быть военным преступником и осуждал позорные действия правительства и власти Путина", - добавил представитель ГУР.

Далее началось сотрудничество между ними, взаимодействие "безусловно параллельно с тщательными проверками".

"Потому что мы понимаем, что и вражеские спецслужбы не сидят сложа руки. И в результате этой операции добровольно сдались в плен и были выведены по линии фронта 11 российских военнослужащих. Часть из них уже думает, вернуться ли в РФ в рамках обмена. Украина соответственно не будет отмечать, что они добровольно сдались в плен по проекту "Хочу жить", - сказал он.

Также Юсов рассказал, что было несколько групп и три таких переходах, и "именно вчера после того, как появилась реальная угроза его жизни, был контролирован переведен на украинскую территорию".

После операции "Барыня" во вражеской армии продолжается проверка, к проведению мероприятий также были подключены спецслужбы, отметил представитель ГУР.

Так, рассказал он, у Алферова остались мать и брат в России, при этом о его сотрудничестве они ничего не знали, и к действиям никак не причастны.

Что касается потенциальной угрозы для их безопасности со стороны ФСБ РФ или иных органов после вербовки военного армии захватчиков, то, как отметил Юсов, "всем гражданам РФ... пока при власти режим Путина, конечно что-то угрожает".

Операция "Барыня"

Напомним, в конце сентября в Главном управлении разведки МОУ сообщили о вербовке российского лейтенанта Даниила Алферова. Оккупант обратился в проект "Хочу жить", и с июня 2023 работал на Силы обороны Украины.

Данная спецоперация получила название "Барыня".

Как рассказал представитель ГУР Андрей Юсов, завербованный россиянин вывел 11 оккупантов, которые тоже захотели сдаться в плен. Затем Алферова вывели на подконтрольную Украине территорию.