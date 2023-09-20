Юсов пояснив мету поїздки Шойгу до Ірану

Як відзначив Юсов, наразі голова Міноборони Росії й інші представники російського терористичного режиму можуть поїхати лише до Північної Кореї, Ірану й Білорусі.

"І зовсім нещодавно таких країн було більше ну і Росія була у "Великій вісімці". От куди російський диктатор привів власну державу", - відзначив Юсов.

За словами представника ГУР, Шойгу прибув до Ірану, щоб просити про допомогу, оскільки у терористичної Росії бракує потужностей й запасів для продовження відповідного масштабу бойових дій. Кремль розуміє це, у зв'язку з чим й просить про нову допомогу.

"Якщо говорити про балістичні ракети, то таких фактів наразі не підтверджено. Наразі такої інформації немає", - додав Юсов.

Візит Шойгу до Ірану

Вчора, 19 вересня, міністр оборони країни-терориста Росії прибув до Ірану з метою переговорів з військовим керівництвом країни, зокрема й головою Генштабу.

"Під час візиту делегація Міноборони Росії проведе низку переговорів із військовим керівництвом республіки. Цей візит сприятиме зміцненню російсько-іранських військових зв'язків та стане важливим етапом розвитку співпраці між двома країнами", - повідомляла пресслужба Міноборони Росії.