Ющенко возглавил набсовет банка Альпари

Экс-президент Украины был избран на этот пост 25 мая

Бывший президент Украины Виктор Ющенко стал главой наблюдательного совета "Альпари Банка". Об этом свидетельствует сообщение банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (КЦБФР).

Как сообщается, решение об избрании Ющенко главой набсовета было принято на общем собрании акционеров банка 25 мая.

Напомним, Национальная полиция Украины подозревает должностных лиц Национального банка Украины в сговоре с менеджментом 37 банков. Среди них фигурирует и "Банк Альпари".