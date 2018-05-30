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Ющенко возглавил набсовет банка Альпари

НовостиФинансы    30.05.2018 - 11:49
Фото: логотип банка "Альпари" (bankalpari.com )
Фото: логотип банка "Альпари" (bankalpari.com )

Экс-президент Украины был избран на этот пост 25 мая

Бывший президент Украины Виктор Ющенко стал главой наблюдательного совета "Альпари Банка". Об этом свидетельствует сообщение банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (КЦБФР).

Как сообщается, решение об избрании Ющенко главой набсовета было принято на общем собрании акционеров банка 25 мая.

Напомним, Национальная полиция Украины подозревает должностных лиц Национального банка Украины в сговоре с менеджментом 37 банков. Среди них фигурирует и "Банк Альпари".

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Теги публикации: Виктор Ющенко, набсовет  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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