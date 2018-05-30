Ющенко очолив наглядову раду банку Альпарі

Екс-президент України був обраний на цей пост 25 травня

Колишній президент України Віктор Ющенко став головою наглядової ради "Альпарі Банку". Про це свідчить повідомлення банку в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (КЦБФР).

Як повідомляється, рішення про обрання Ющенка головою наглядової ради було прийнято на загальних зборах акціонерів банку 25 травня.

Нагадаємо, Національна поліція України підозрює посадових осіб Національного банку України в змові з менеджментом 37 банків. Серед них фігурує і "Альпарі Банк".