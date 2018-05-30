Социальные страницы
Курси валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3016.52
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3016.52
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Ющенко очолив наглядову раду банку Альпарі

НовиниФінанси    30.05.2018 - 11:49
Фото: логотип банку "Альпарі" (bankalpari.com )
Фото: логотип банку "Альпарі" (bankalpari.com )

Екс-президент України був обраний на цей пост 25 травня

Колишній президент України Віктор Ющенко став головою наглядової ради "Альпарі Банку". Про це свідчить повідомлення банку в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (КЦБФР).

Як повідомляється, рішення про обрання Ющенка головою наглядової ради було прийнято на загальних зборах акціонерів банку 25 травня.

Нагадаємо, Національна поліція України підозрює посадових осіб Національного банку України в змові з менеджментом 37 банків. Серед них фігурує і "Альпарі Банк".

Кабмін затвердив порядок призначення членів наглядової ради Фонду енергоефективності Мінфін визначив незалежних членів наглядової ради "Укргазбанку"
Теги публікації: Виктор Ющенко, набсовет  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Обірвався трос ": в мережі розповіли про падіння з популярного атракціону (відео)
"Щира й скромна": на Донбасі вбили 15-річну українку (фото)
Український музикант потрапив в жахливе ДТП в центрі Києва (фото)
В сім'ї Олега Винника сталося горе
On Top