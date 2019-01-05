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Ющенко рассказал о препятствиях в получении томоса

Новости » Политика    05.01.2019 - 15:18
Ющенко рассказал о препятствиях в получении томоса
Фото: Виктор Ющенко (из открытых источников)

Ющенко отметил, что ранее церковный вопрос "эксплуатировали как политический фактор"

Третий президент Украины Виктор Ющенко рассказал, как когда-то пытался достичь создания поместной православной церкви Украины и о том, что на тот момент помешало дойти к этой цели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Прямой".

Так, Ющенко вспомнил о разговоре с патриархом Иерусалимским в период своего президентства, в ходе которого патриарх отмечал, что создание украинской поместной церкви является политическим вопросом. Он также отметил, что на тот момент премьер-министр Юлия Тимошенко также обсуждала вопрос создания поместной церкви с патриархом и "говорила, чтобы он не торопился".

"Эту установку преподнесли как политическую. Я апеллировал к тому, что "Ваше святейшество, посмотрите там на улице 12 млн, те 12 млн умоляют, требуют согласно православным канонам иметь свою национальную церковь. Почему я, как рядовой гражданин, как верный своей церкви, не могу иметь это благо?", - отметил он.

Ющенко отметил, что на тот момент были люди, которые "эксплуатировали церковный вопрос как политический фактор".

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