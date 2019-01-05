Ющенко розповів про перешкоди в отриманні томосу

Фото: Віктор Ющенко (з відкритих джерел)

Ющенко зазначив, що раніше церковне питання "експлуатували як політичний фактор"

Третій президент України Віктор Ющенко розповів, як колись намагався досягти створення помісної православної церкви України та про те, що на той момент завадило дійти до цієї мети. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Прямий".

Так, Ющенко згадав про розмову із патріархом Єрусалимським у період свого президентства, у ході якої патріарх зазначав, що створення української помісної церкви є політичним питанням. Він також зазначив, що на той момент прем'єр-міністр Юлія Тимошенко також обговорювала питання створення помісної церкви з патріархом і "казала, щоб він не квапився".

"Цю установку піднесли як політичну. Я апелював до того, що "Ваше святосте, подивіться отам на вулиці 12 млн, оті 12 млн благають, вимагають відповідно до православних канонів мати свою національну церкву. Чому я як пересічний громадянин, як вірний своїй церкві, не можу мати це благо?", - зазначив він.

Ющенко зазначив, що на той момент були люди, які "експлуатували церковне питання як політичний фактор".