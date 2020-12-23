Юрий Поднебесный: “Battle Mile - это спорт, который сможет объединить всю Украину”

20 декабря в киевском манеже ШВСМ прошел первый день Battle Mile (Батл Майл) Indoor League 20/21, в котором команды профессиональных бегунов, а также аматоров преодолевали дистанцию в одну милю — 1609 метров. Предприниматель и основатель Battle Mile Ukraine Юрий Поднебесный считает, что этот новый вид беговой дисциплины может стать объединяющим фактором для всей Украины.

"В Зимних Играх Battle Mile, приняли участие беговые клубы из Киева, Черкасс, Харькова, Львова, Донбасса. Бег - это то что объединяет людей с разными политическими взглядами, статусами и мировоззрением. Битва за милю может стать не только национальной гордостью внутри страны, но и за ее пределами. Сегодня, вопреки кризису и пандемии, новые форматы спорта имеют все возможности чрезвычайно динамично развиваться. Это вполне реально. Я уверен, если за 120 лет футбол вырос до нынешнего уровня, то Battle Mile с теми технологиями, которые сейчас существуют может сделать фантастический скачок за 10 лет и Украиной будут гордиться, как страной, которая подарила миру новый спорт", — рассказал Юрий Поднебесный.

Всего в мероприятии приняли участие 8 команд среди женщин и мужчин, в составе которых профессиональные атлеты — лидеры сборной Украины на средних дистанциях. Также присоединились еще 14 любительских команд, представляющих самые активные беговые клубы из разных городов страны. Общий призовой фонд Лиги составляет 800 000 гривен.

Согласно правилам, каждая команда состоит из 4 участников и имеет право во время забега на одну замену: на дорожку в любой момент может выйти новый игрок — "джокер". За контролем забегов следит электронная smart-система, которая в режиме реального времени показывает участниками и зрителям позицию команд.

На мероприятии присутствовали представители исполнительной власти и профильных организаций, которые поздравили спортсменов перед началом соревнований.

"Наша задача как министерства, способствовать тому, чтобы популяризировать в обществе массовый спорт. Такие проекты как Battle Mile, где люди бегают, соревнуются и приобщают к этому детей, влияют на общее здоровье нации. Мы будем это поддерживать и работаем над тем, чтобы такие частные инициативы только распространялись", — отметил Министр молодежи и спорта, Вадим Гутцайт.

По итогам соревнований среди профессиональных команд, турнирные таблицы возглавили команды Донецка и Черкасс среди мужчин, а среди женщин команды-фавориты из Киева, Львова и Харькова. Каждая из них победила в обоих своих батлах. Следующий соревновательный день турнира запланирован на 17 января.

Организатором события выступила ОО "Battle Mile Ukraine".

Подробная информация о проекте на официальном сайте Battle Mile.