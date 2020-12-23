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Юрій Піднебесний: "Battle Mile - це спорт, який зможе об'єднати всю Україну"

 

20 грудня в київському манежі ШВСМ пройшов перший день Battle Mile (Батл Майл) Indoor League 20/21, в якому команди професійних бігунів, а також аматорів долали дистанцію в одну милю - 1609 метрів. Підприємець і засновник Battle Mile Ukraine Юрій Піднебесний вважає, що цей новий вид біговій дисципліни може стати об'єднуючим фактором для всієї України.

"У Зимових Іграх Battle Mile, взяли участь бігові клуби з Києва, Черкас, Харкова, Львова, Донбасу. Біг - це те що об'єднує людей з різними політичними поглядами, статусами та світоглядом. Битва за милю може стати не тільки національною гордістю всередині країни, але і за її межами. Сьогодні, всупереч кризі та пандемії, нові формати спорту мають всі можливості надзвичайно динамічно розвиватися. Це цілком реально. Я впевнений, якщо за 120 років футбол виріс до нинішнього рівня, то Battle Mile з тими технологіями, які зараз існують може зробити фантастичний стрибок за 10 років і Україна будуть пишатися, як країною, яка подарувала світові новий спорт", - розповів Юрій Піднебесний.

Всього в заході взяли участь 8 команд серед жінок і чоловіків, в складі яких професійні атлети - лідери збірної України на середніх дистанціях. Також приєдналися ще 14 аматорських команд, що представляють найактивніші бігові клуби з різних міст країни. Загальний призовий фонд Ліги становить 800 000 гривен.

Згідно з правилами, кожна команда складається з 4 учасників і має право під час забігу на одну заміну: на доріжку в будь-який момент може вийти новий гравець - "джокер". За контролем забігів стежить електронна smart-система, яка в режимі реального часу показує учасниками і глядачам позицію команд.

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На заході були присутні представники виконавчої влади та профільних організацій, які привітали спортсменів перед початком змагань.

"Наше завдання як міністерства, сприяти тому, щоб популяризувати в суспільстві масовий спорт. Такі проекти як Battle Mile, де люди бігають, змагаються і долучають до цього дітей, впливають на загальний стан здоров'я нації. Ми будемо це підтримувати і працюємо над тим, щоб такі приватні ініціативи тільки поширювалися ", - зазначив Міністр молоді та спорту, Вадим Гутцайт.

За підсумками змагань серед професійних команд, турнірні таблиці очолили команди Донецька та Черкас серед чоловіків, а серед жінок команди-фаворити з Києва, Львова та Харкова. Кожна з них перемогла в обох своїх батлах. Наступний змагальний день турніру заплановано на 17 січня.

Організатором події виступила ГО "Battle Mile Ukraine".

Детальна інформація про проект на офіційному сайті Battle Mile.

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