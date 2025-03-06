Юрій Федоренко, полк "Ахіллес": Військо виграє битву, а війну завжди виграє народ

Ахіллес" – це добровольчий підрозділ Сухопутних військ України, створений у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Його основними завданнями є аеророзвідка та вогневе ураження сил і засобів противника за допомогою безпілотників.

Історія підрозділу розпочалася 24 лютого 2022 року, коли група добровольців сформувала стрілецьку роту 128-го батальйону 112-ї бригади територіальної оборони в Дніпровському районі Києва.

Спочатку рота брала участь в обороні аеродрому "Чайка" на Житомирському напрямку під час битви за Київ, а згодом була передислокована на Броварський напрямок. У травні 2022 року підрозділ розпочав бойові дії на Харківщині, утримуючи позиції біля населеного пункту Базаліївка.

Саме тоді виникла група, що використовувала БПЛА для аеророзвідки та коригування артилерійського вогню. Завдяки ініціативі командира, Юрія "Ахіллеса" Федоренка, рота почала працювати разом з артилерією 92-ї окремої штурмової бригади.

У січні 2023 року її переформатували в роту ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" у складі тієї ж 92-ї ОШБр. Протягом 2023-24 років підрозділ досяг значних успіхів, знищивши та пошкодивши близько 20 тисяч військових цілей противника.

Це призвело до подальшого розширення, і в січні 2025 року батальйон "Ахіллес" був масштабований до 429-го окремого полку безпілотних систем у складі Сухопутних військ України.

Попередньо ми домовлялися з командиром про зустріч на Куп'янському напрямку, та гарні новини про розширення батальйону дали змогу зустрітись в Києві, де Федоренко зараз зайнятий справами рекрутингу та розширенням полку.

У розмові з "РБК-Україна" командир полку розповів про еволюцію безпілотних технологій та їхнє місце на сучасному полі бою. Все починалося з пошуку найдоступніших засобів для ураження ворога. І ще два роки тому безпілотники були чимось новим, а сьогодні вони стали потужним інструментом ведення бойових дій, як і в українських оборонців, так і у ворожих сил.

Половина цілей знищується за допомогою БПЛА

– 50% цілей на полі бою знищуються безпілотниками, – розповідає командир.

Однак повністю замінити артилерію на полі бою БПЛА все ж не можуть.

– Артилерію і безпілотні системи навіть не варто порівнювати. Артилерія – це безальтернативний засіб вогневого впливу по противнику, який буде актуальний, за моїм переконанням, найближчих років 50. Тому, що артилерія працює за будь-яких погодних умов. Артилерія має достатньо серйозний вплив на ворога. Артилерія – це міць, яку на полі бою нічим замінити не можна, – пояснює Федоренко.

Командир полку також звертає увагу на іншу поширену, але помилкову думку – що безпілотники можуть замінити і розвідувальні засоби в сучасній війні. Проте БПЛА лише зайняли свою нішу, дозволяючи отримувати дані з глибокого тилу противника в режимі реального часу. Федоренко підкреслив, що важливо правильно комбінувати всі доступні засоби розвідки, оскільки в умовах складної погоди або електронних перешкод лише один її тип може бути недостатньо ефективним.

– До прикладу, два дні густий туман. Таким чином неможливо дізнатися нічого. Безпілотники будуть ефективні на дуже низькому рівні. Ми зможемо бачити лише перед собою. Як наслідок, противник може отримати частковий успіх. Тому на полі бою все працює в єдиній системі координат. Безпілотники дали унікальну можливість. Ми почали бачити противника в режимі онлайн від передньої лінії зіткнення і глибоко в їхній оперативний простір, – каже Федоренко.

Крім того, БПЛА дозволяють коригувати вогонь артилерії та знищувати ворожі цілі більш точно, а також вони вигідні з економічної точки зору.

Юрій Федоренко: Військо виграє битву. Війну завжди виграє народ, нація

"РФ робить все можливе, щоб розділити військо і цивільних"

Як каже Федоренко, Україна досягла значного прогресу у розвитку FPV-дронів, які можуть знищувати бронетехніку, артилерійські системи та навіть засоби радіоелектронної боротьби ворога. Та підтримка безпілотних систем була б неможливою без підтримки тилу. Федоренко наголошує, що це спільна робота.

– Я безмежно поважаю кожного, хто входить в склад Сил оборони. Але я рівнозначно поважаю виробників, які знайшли в собі мужність стрибнути в невідомість і в комунікацію з бригадою та почали виробляти необхідні засоби БПЛА.

Давайте будемо відверті, це приватні виробники забезпечили таку динаміку зростання і приватні інвестиції. Я безмежно поважаю всіх українців, які залишилися в нас в державі, працювати на своїх посадах, сплачувати податки, підтримувати Сили оборони. Військо – це невід'ємна частина загального соціуму. Військо виграє битву. Війну завжди виграє народ, нація. По-іншому не буває. Фронт без тилу неможливий, – наголошує командир.

Він додає, що Росія чітко розуміє, наскільки важливою для України є єдність в суспільстві. І намагається поширювати різні наративи, зробити все можливе і неможливе для того, щоб розділити військо і цивільних.

– Якщо ми зараз зробимо стрибок в історію, ви побачите, що Росія перемагала виключно тоді, коли їй вдавалося між собою посварити українців. Це правда. І зараз це відбувається, – говорить Федоренко.

Тож він закликає українців дуже уважно слідкувати за всім, що відбувається в державі, однак сприймати інформацію із гарячим серцем, але завжди з холодною головою. Адже багато інформаційних вкидів працюють на руку ворогу.

Окремо командир "Ахіллеса" зупинився на темі забезпечення дронами. За його словами, забезпечення стало значно кращим, проте все ще є потреба у додаткових комплектуючих, що змушує звертатися по допомогу до волонтерів і громадян.

Важливою є розробка власних комплектуючих для дронів, щоб зменшити залежність від імпорту, особливо з країн, які можуть обмежувати постачання критично важливих деталей.

До кінця весни ми вийдемо до паритету в дронах

– Ми воюємо з "другою армією світу", з економічним, фінансовим і технічним потенціалом третіх країн, які підтримують Російську федерацію. І в порівнянні з цим – держава Україна, українська нація робить нереальну справу. І напевно, держава Україна не може повною мірою забезпечити всі потреби сил оборони.

Ми 30% всього, що необхідно для війни, отримуємо за рахунок донатів. 70% – від держави. На початку 2024 року статистика була зовсім інша, раніше це орієнтовно було навпаки.

Тож для того, щоб виграти в цій війні, ми маємо бути об'єднані і надавати максимальний ресурс для фронту. Саме тому, на початку нашої з вами розмови я сказав, що фронт і тил – це невід'ємні частини одного механізму. Одне без іншого неможливо, – зазначає Федоренко.

Китай грає в подвійну гру з єдиною ціллю – заробіток, переконаний військовий

Зараз українські розробники активно працюють над вдосконаленням систем, зокрема FPV-дронів та дронів на оптоволоконному зв’язку, що дозволяє уникати ворожого РЕБу. Та все ж наразі противник має перевагу у виробництві деяких видів дронів.

– Немає якогось одного засобу, який би був безальтернативний, тільки комплекс заходів вирішує ситуацію на лінії зіткнення. Оптоволокно – це дрон, до якого прикріплена котушка, в якій закладений певний метраж кабелю, по якому передається сигнал управління. Його не може збити РЕБ.

Але додатково виникають обмеження. Перше – дальність, яка закладена в котушці. Друге – маневреність і плюс – додатковий розмір, як наслідок, його легше збити зі стрілецької зброї. Тому звичайні дрони нікуди не подінуться. Для кожного дрона є своя категорія цілей, по якій його будуть застосовувати, – пояснює Федоренко

Попри ці виклики, оптоволоконні дрони вже активно застосовуються на полі бою і демонструють високу ефективність. Українські розробники працюють над покращенням цієї технології, зокрема над створенням більш легких і компактних кабелів, що дозволить збільшити дальність та ефективність таких дронів.

– Зараз противник нас випередив щодо можливостей виробляти більше дронів на оптоволокні. Китай є основним виробником, як наслідок в них доступ до оптоволоконних кабелів, тому вони швидше наростили виробництво. Але я переконаний, що на деяких відтинках вже наприкінці цієї весни ми зможемо вийти до паритету, – каже командир.

Командир полку також наголошує, що Китай грає в подвійну гру з єдиною ціллю – заробіток. За словами Федоренка, для цієї країни немає різниці, кому постачати запчастини, і зрештою виходить, що Китай їх продає як Україні, так і Росії.

– Україна, розуміючи, що "голка" Китаю має дуже складні наслідки, мусить потроху з неї злазити. Як наслідок, українські компанії почнуть виготовляти значну кількість комплектуючих до FPV-дронів, а не завозити з Китаю, – додає командир.

"Інколи краще довше летіти, ніж потім втратити все"

Також в ході розмови з Федоренком ми підняли питання безпеки екіпажів, які керують дронами. Збільшення інтенсивності боїв змушує операторів FPV-дронів працювати ближче до лінії фронту, що підвищує ризики. Тому в полку "Ахіллес" докладають зусиль для захисту екіпажів, включаючи додаткову бойову охорону та ротацію персоналу для зменшення навантаження.

– Впроваджують ряд заходів для того, щоб відстань між злітною позицією і передньою лінії фронту була меншою. Але якщо лінія на фронті достатньо насичена, ми вимушені маневрувати і розміщувати особовий склад на такі позиції, які будуть максимально сприяти збереженню життя. Тому, що інколи краще трохи довше летіти, але летіти щодня, аніж ризикнути і потім втратити все, – пояснює Федоренко.

У 2024 році було впроваджено систему винагород за знищену техніку противника, щоб підвищити ефективність і створити додаткові стимули для військових. Система передбачає нарахування балів за підтверджене знищення цілей, які можна обміняти на технічне оснащення, необхідне для виконання бойових завдань.

Крім того, за кожну знищену одиницю бронетехніки чи артилерії військовослужбовці отримують додаткові виплати. Як виявилося, ініціативу тут виявили самі ж військові.

– Підрозділи, які ефективно виконують бойові завдання, в якийсь момент звернулися до Генерального штабу і до відповідних міністерств: для поповнення втрат техніки і масштабування, щоб навчити інших, нам не вистачає критичного ресурсу.

Давайте вигадаємо якусь систему, яка б могла давати можливість за підтвердженням знищення противника, отримувати певне нарахування і міняти його на техніку. Це було почуто Генштабом та профільними міністерствами, і як наслідок утворилась система "Є-балів". Наразі ще є багато вузьких шпарин, але на виході, коли будуть опрацьовані всі недоліки, це буде дуже дієвий інструмент, – розповідає Федоренко.

Через високу ефективність екіпажі БПЛА стали пріоритетною ціллю для росіян. Тому в полку "Ахіллес" запроваджено комплексну програму навчання, яка включає вивчення принципів роботи дронів, тактики їхнього застосування, а також заходів з протидії засобам РЕБ противника.

Особливу увагу приділяють тренуванням у бойових умовах, що дозволяє операторам здобути реальний досвід і швидко адаптуватися до мінливих ситуацій на фронті.

Якщо ми за 10 років будемо готові до битви, то росіяни ніколи не підуть до нас військовим шляхом, каже Юрій

Військову підготовку треба пройти всім українцям

Як наголошує співрозмовник, важливою є і загальнонаціональна підготовка для всіх українців незалежно від статі.

– Якщо складеться так, що я доживу до завершення бойових дій – зроблю все можливе і неможливе для того, щоб запровадити на законодавчому рівні, щоб всі українці були військовозобов'язані: і чоловіки, і жінки. Військова підготовка має починатися зі школи, з сьомого класу, і для хлопчиків і дівчаток. З набуттям повноліття загальнообов'язково має відбуватися полігонна підготовка.

Має бути так, аби без військово-облікового документу ні відкрити карту, ні купити телефон, ні купити автівку було неможливо. Кожен повинен мати підготовку з 7 класу і по 25 років – а це майже 10 років. Ця людина буде високоефективна на полі бою, якщо так складуться обставини, що їй доведеться воювати. Повірте, якщо ми за 10 років будемо готові до битви – вони ніколи не полізуть військовим шляхом, – резюмує Федоренко.

Наприкінці січня батальйон ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" масштабувався у 429-й окремий полк. Це було обумовлено зростаючими потребами фронту та високою ефективністю підрозділу у виконанні бойових завдань.

Командир полку зазначає, що розширення дозволить залучити більше фахівців, покращити матеріально-технічне забезпечення та значно збільшити масштаби операцій, що виконуються безпілотниками. Крім того, це рішення сприятиме розвитку нових тактичних підходів до застосування БПЛА у сучасній війні.

– Батальйон протягом 2024-го року став одним з кращих серед Сил оборони за результативністю знищення ворога на полі бою. Більше 20 тисяч законних військових цілей противника було уражено і знищено, тому було прийнято рішення масштабувати до полку. Ми закликаємо всіх, користуючись нагодою – переходити на сайт "Ахіллес" і заповнювати анкету. Обирайте ту професію, якій ви будете найбільше відповідати – запрошує Федоренко.

Він додає, що підрозділ постійно шукає фахівців у сфері керування дронами, інженерів, операторів розвідки та інших спеціалістів, які можуть зробити свій внесок у захист України.

Федоренко підкреслює, що кожен боєць, який приєднається до підрозділу, отримає якісну підготовку, сучасне оснащення та можливість працювати з новітніми технологіями на передовій.

"Разом ми зможемо змінити хід війни та забезпечити перемогу!" – підсумовує командир полку.