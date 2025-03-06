Юрий Федоренко, полк "Ахиллес": Войско выигрывает битву, а войну всегда выигрывает народ

Ахиллес" – это добровольческое подразделение Сухопутных войск Украины, созданное в первые дни полномасштабного вторжения России. Его основными задачами являются аэроразведка и огневое поражение сил и средств противника с помощью беспилотников.

История подразделения началась 24 февраля 2022 года, когда группа добровольцев сформировала стрелковую роту 128-го батальона 112-й бригады территориальной обороны в Днепровском районе Киева.

Сначала рота участвовала в обороне аэродрома "Чайка" на Житомирском направлении во время битвы за Киев, а впоследствии была передислоцирована на Броварское направление. В мае 2022 года подразделение начало боевые действия на Харьковщине, удерживая позиции возле населенного пункта Базалиевка.

Именно тогда возникла группа, которая использовала БПЛА для аэроразведки и корректировки артиллерийского огня. Благодаря инициативе командира, Юрия "Ахиллеса" Федоренко, рота начала работать вместе с артиллерией 92-й отдельной штурмовой бригады.

В январе 2023 года ее переформатировали в роту ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" в составе той же 92-й ОШБр. В течение 2023-24 годов подразделение достигло значительных успехов, уничтожив и повредив около 20 тысяч военных целей противника.

Это привело к дальнейшему расширению, и в январе 2025 года батальон "Ахиллес" был масштабирован до 429-го отдельного полка беспилотных систем в составе Сухопутных войск Украины.

Предварительно мы договаривались с командиром о встрече на Купянском направлении, но хорошие новости о расширении батальона позволили встретиться в Киеве, где Федоренко сейчас занят делами рекрутинга и расширением полка.

В разговоре с "РБК-Украина" командир полка рассказал об эволюции беспилотных технологий и их месте на современном поле боя. Все начиналось с поиска самых доступных средств для поражения врага. И еще два года назад беспилотники были чем-то новым, а сегодня они стали мощным инструментом ведения боевых действий, как и у украинских защитников, так и у вражеских сил.

Половина целей уничтожается с помощью БПЛА

– 50% целей на поле боя уничтожаются беспилотниками, – рассказывает командир.

Однако полностью заменить артиллерию на поле боя БПЛА все же не могут.

– Артиллерию и беспилотные системы даже не стоит сравнивать. Артиллерия – это безальтернативное средство огневого воздействия по противнику, которое будет актуально, по моему убеждению, ближайших лет 50. Потому что артиллерия работает при любых погодных условиях. Артиллерия имеет достаточно серьезное влияние на врага. Артиллерия – это мощь, которую на поле боя ничем заменить нельзя, – объясняет Федоренко.

Командир полка также обращает внимание на другое распространенное, но ошибочное мнение – что беспилотники могут заменить и разведывательные средства в современной войне. Однако БПЛА лишь заняли свою нишу, позволяя получать данные из глубокого тыла противника в режиме реального времени. Федоренко подчеркнул, что важно правильно комбинировать все доступные средства разведки, поскольку в условиях сложной погоды или электронных помех только один ее тип может быть недостаточно эффективным.

– К примеру, два дня густой туман. Таким образом невозможно узнать ничего. Беспилотники будут эффективны на очень низком уровне. Мы сможем видеть только перед собой. Как следствие, противник может получить частичный успех. Поэтому на поле боя все работает в единой системе координат. Беспилотники дали уникальную возможность. Мы начали видеть противника в режиме онлайн от передней линии соприкосновения и глубоко в их оперативное пространство, – говорит Федоренко.

Кроме того, БПЛА позволяют корректировать огонь артиллерии и уничтожать вражеские цели более точно, а также они выгодны с экономической точки зрения.

Юрий Федоренко: Войско выигрывает битву. Войну всегда выигрывает народ, нация

"РФ делает все возможное, чтобы разделить войско и гражданских"

Как говорит Федоренко, Украина достигла значительного прогресса в развитии FPV-дронов, которые могут уничтожать бронетехнику, артиллерийские системы и даже средства радиоэлектронной борьбы врага. Но поддержка беспилотных систем была бы невозможной без поддержки тыла. Федоренко отмечает, что это совместная работа.

– Я безгранично уважаю каждого, кто входит в состав Сил обороны. Но я равнозначно уважаю производителей, которые нашли в себе мужество прыгнуть в неизвестность и в коммуникацию с бригадой и начали производить необходимые средства БПЛА.

Давайте будем откровенны, это частные производители обеспечили такую динамику роста и частные инвестиции. Я бесконечно уважаю всех украинцев, которые остались у нас в государстве, работать на своих должностях, платить налоги, поддерживать Силы обороны. Войско – это неотъемлемая часть общего социума. Войско выигрывает битву. Войну всегда выигрывает народ, нация. По-другому не бывает. Фронт без тыла невозможен, – отмечает командир.

Он добавляет, что Россия четко понимает, насколько важным для Украины является единство в обществе. И пытается распространять различные нарративы, сделать все возможное и невозможное для того, чтобы разделить войско и гражданских.

– Если мы сейчас сделаем прыжок в историю, вы увидите, что Россия побеждала исключительно тогда, когда ей удавалось между собой поссорить украинцев. Это правда. И сейчас это происходит, – говорит Федоренко.

Поэтому он призывает украинцев очень внимательно следить за всем, что происходит в государстве, однако воспринимать информацию с горячим сердцем, но всегда с холодной головой. Ведь многие информационные вбросы работают на руку врагу.

Отдельно командир "Ахиллеса" остановился на теме обеспечения дронами. По его словам, обеспечение стало значительно лучше, однако все еще есть потребность в дополнительных комплектующих, что заставляет обращаться за помощью к волонтерам и гражданам.

Важной является разработка собственных комплектующих для дронов, чтобы уменьшить зависимость от импорта, особенно из стран, которые могут ограничивать поставки критически важных деталей.

В конце этой весны мы выйдем к паритету в дронах

– Мы воюем со "второй армией мира", с экономическим, финансовым и техническим потенциалом третьих стран, которые поддерживают Российскую федерацию. И по сравнению с этим – государство Украина, украинская нация делает нереальное дело. И наверное, государство Украина не может в полной мере обеспечить все потребности сил обороны.

Мы 30% всего, что необходимо для войны, получаем за счет донатов. 70% – от государства. В начале 2024 года статистика была совсем другая, раньше это ориентировочно было наоборот.

Поэтому для того, чтобы выиграть в этой войне, мы должны быть объединены и предоставлять максимальный ресурс для фронта. Именно поэтому, в начале нашего с вами разговора я сказал, что фронт и тыл – это неотъемлемые части одного механизма. Одно без другого невозможно, – отмечает Федоренко.

Китай играет в двойную игру с единственной целью – заработок, убежден военный

Сейчас украинские разработчики активно работают над совершенствованием систем, в частности FPV-дронов и дронов на оптоволоконной связи, что позволяет избегать вражеского РЭБа. И все же пока противник имеет преимущество в производстве некоторых видов дронов.

– Нет какого-то одного средства, которое бы было безальтернативным, только комплекс мероприятий решает ситуацию на линии соприкосновения. Оптоволокно – это дрон, к которому прикреплена катушка, в которой заложен определенный метраж кабеля, по которому передается сигнал управления. Его не может сбить РЭБ.

Но дополнительно возникают ограничения. Первое – дальность, которая заложена в катушке. Второе – маневренность и плюс –дополнительный размер, как следствие, его легче сбить из стрелкового оружия. Поэтому обычные дроны никуда не денутся. Для каждого дрона есть своя категория целей, по которой его будут применять, – объясняет Федоренко

Несмотря на эти вызовы, оптоволоконные дроны уже активно применяются на поле боя и демонстрируют высокую эффективность. Украинские разработчики работают над улучшением этой технологии, в частности над созданием более легких и компактных кабелей, что позволит увеличить дальность и эффективность таких дронов.

– Сейчас противник нас опередил по возможностям производить больше дронов на оптоволокне. Китай является основным производителем, как следствие у них доступ к оптоволоконным кабелям, поэтому они быстрее нарастили производство. Но я убежден, что на некоторых участках уже в конце этой весны мы сможем выйти к паритету, – говорит командир.

Командир полка также отмечает, что Китай играет в двойную игру с единственной целью – заработок. По словам Федоренко, для этой страны нет разницы, кому поставлять запчасти, и в итоге получается, что Китай их продает как Украине, так и России.

– Украина, понимая, что "игла" Китая имеет очень сложные последствия, должна понемногу с нее слезать. Как следствие, украинские компании начнут производить значительное количество комплектующих к FPV-дронов, а не завозить из Китая, – добавляет командир.

"Иногда лучше дольше лететь, чем потом потерять все"

Также в ходе разговора с Федоренко мы подняли вопрос безопасности экипажей, управляющих дронами. Увеличение интенсивности боев заставляет операторов FPV-дронов работать ближе к линии фронта, что повышает риски. Поэтому в полку "Ахиллес" прилагают усилия для защиты экипажей, включая дополнительную боевую охрану и ротацию персонала для уменьшения нагрузки.

– Внедряют ряд мер для того, чтобы расстояние между взлетной позицией и передней линией фронта было меньше. Но если линия на фронте достаточно насыщенная, мы вынуждены маневрировать и размещать личный состав на такие позиции, которые будут максимально способствовать сохранению жизни. Потому что иногда лучше немного дольше лететь, но лететь каждый день, чем рискнуть и потом потерять все, – объясняет Федоренко.

В 2024 году была внедрена система вознаграждений за уничтоженную технику противника, чтобы повысить эффективность и создать дополнительные стимулы для военных. Система предусматривает начисление баллов за подтвержденное уничтожение целей, которые можно обменять на техническое оснащение, необходимое для выполнения боевых задач.

Кроме того, за каждую уничтоженную единицу бронетехники или артиллерии военнослужащие получают дополнительные выплаты. Как оказалось, инициативу здесь проявили сами же военные.

– Подразделения, которые эффективно выполняют боевые задачи, в какой-то момент обратились в Генеральный штаб и в соответствующие министерства: для пополнения потерь техники и масштабирования, чтобы научить других, нам не хватает критического ресурса.

Давайте придумаем какую-то систему, которая бы могла давать возможность по подтверждению уничтожения противника, получать определенное начисление и менять его на технику. Это было услышано Генштабом и профильными министерствами, и как следствие образовалась система "Е-баллов". Сейчас еще есть много узких щелей, но на выходе, когда будут проработаны все недостатки, это будет очень действенный инструмент, – рассказывает Федоренко.

Из-за высокой эффективности экипажи БПЛА стали приоритетной целью для россиян. Поэтому в полку "Ахиллес" введена комплексная программа обучения, которая включает изучение принципов работы дронов, тактики их применения, а также мероприятий по противодействию средствам РЭБ противника.

Особое внимание уделяется тренировкам в боевых условиях, что позволяет операторам получить реальный опыт и быстро адаптироваться к меняющимся ситуациям на фронте.

Если мы за 10 лет будем готовы к битве, то россияне никогда не пойдут к нам военным путем, говорит Юрий

Военную подготовку надо пройти всем украинцам

Как отмечает собеседник, важна и общенациональная подготовка для всех украинцев независимо от пола.

- Если сложится так, что я доживу до завершения боевых действий - сделаю все возможное и невозможное для того, чтобы ввести на законодательном уровне, чтобы все украинцы были военнообязанными: и мужчины, и женщины. Военная подготовка должна начинаться со школы, с седьмого класса, и для мальчиков и девочек. С достижением совершеннолетия общеобязательно должна происходить полигонная подготовка.

Должно быть так, чтобы без военно-учетного документа ни открыть карту, ни купить телефон, ни купить машину было невозможно. Каждый должен иметь подготовку с 7 класса и по 25 лет – а это почти 10 лет. Этот человек будет высокоэффективен на поле боя, если так сложатся обстоятельства, что ему придется воевать. Поверьте, если мы за 10 лет будем готовы к битве – они никогда не полезут военным путем, – резюмирует Федоренко.

В конце января батальон ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" масштабировался в 429-й отдельный полк. Это было обусловлено растущими потребностями фронта и высокой эффективностью подразделения в выполнении боевых задач.

Командир полка отмечает, что расширение позволит привлечь больше специалистов, улучшить материально-техническое обеспечение и значительно увеличить масштабы операций, выполняемых беспилотниками. Кроме того, это решение будет способствовать развитию новых тактических подходов к применению БПЛА в современной войне.

– Батальон в течение 2024-го года стал одним из лучших среди Сил обороны по результативности уничтожения врага на поле боя. Более 20 тысяч законных военных целей противника было поражено и уничтожено, поэтому было принято решение масштабировать до полка. Мы призываем всех, пользуясь случаем – переходить на сайт "Ахиллес" и заполнять анкету. Выбирайте ту профессию, которой вы будете больше всего соответствовать – приглашает Федоренко.

Он добавляет, что подразделение постоянно ищет специалистов в сфере управления дронами, инженеров, операторов разведки и других специалистов, которые могут внести свой вклад в защиту Украины.

Федоренко подчеркивает, что каждый боец, который присоединится к подразделению, получит качественную подготовку, современное оснащение и возможность работать с новейшими технологиями на передовой.

"Вместе мы сможем изменить ход войны и обеспечить победу!" – заключает командир полка.