Юристы Манафорта подали жалобу на решение об аресте и просят не упоминать Трампа на суде

Юристы Манафорта считают, что преступления, в которых его обвиняют, произошли до того, как он присоединился к кампании Трампа

Юристы бывшего главы политической кампании президента США Дональда Трампа Пола Манафорта подали апелляцию на решение федерального судьи об аресте Манафорта на время до судебного разбирательства после того, как его обвинили в попытках повлиять на свидетелей. Об этом сообщает CNBC.

Также юристы Манафорта обратились к судье с запросом о запрете упоминать президента Трампа во время слушаний судебного дела.

Согласно судебным документам, юристы Манафорта считают, что преступления, в которых его обвиняют, произошли до того, как Манафорт присоединился к кампании Трампа. Юристы также подчеркивают, что упоминание о Трампе во время суда может повлиять на решение присяжных по делу.

Напомним, 15 июня Федеральный суд США изменил меру пресечения Манафорту - с домашнего ареста на содержание под стражей.