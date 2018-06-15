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Суд в США арестовал Манафорта

НовостиПолитика    15.06.2018 - 19:12
Фото: Пол Манафорт (flickr.com/vpickering)
Фото: Пол Манафорт (flickr.com/vpickering)

Также судья отменил залог для Манафорта

Федеральный суд Соединенных Штатов Америки (США) изменил меру пресечения бывшему руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа - Полу Манафорту - с домашнего ареста на содержание под стражей. Об этом сообщает USAtoday.

Сообщается, что федеральный судья принял такое решение после того, как спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий дело о вмешательстве России в президентские выборы в США, обвинил Манафорта в попытке оказать давление на свидетелей во время домашнего ареста.

Также судья отменил залог для Манафорта.

Напомним, ранее Федеральная судья США Эми Берман Джексон обязала специального прокурора Роберта Мюллера к пятнице, 15 июня, назвать всех лиц и организации, которые, по мнению следствия, были задействованы в лоббистской кампании Пола Манафорта в пользу "Партии регионов" и тогдашней власти Украины.

Добавим, Манафорт руководил предвыборным штабом Трампа с июня по август 2016 года. В августе прошлого года против него выдвинули обвинения в незаконном лоббировании интересов Януковича и "Партии регионов", а также уклонении от уплаты налогов. В феврале 2018 года его официально обвинили в отмывании через оффшорные счета до 30 млн долларов.

Обвинения также были предъявлены деловому партнеру Манафорта Рику Гейтсу и его помощнику, россиянину Константину Килимнику (заочно).

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Теги публикации: Выборы в США  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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