Суд в США арестовал Манафорта

Также судья отменил залог для Манафорта

Федеральный суд Соединенных Штатов Америки (США) изменил меру пресечения бывшему руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа - Полу Манафорту - с домашнего ареста на содержание под стражей. Об этом сообщает USAtoday.

Сообщается, что федеральный судья принял такое решение после того, как спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий дело о вмешательстве России в президентские выборы в США, обвинил Манафорта в попытке оказать давление на свидетелей во время домашнего ареста.

Также судья отменил залог для Манафорта.

Напомним, ранее Федеральная судья США Эми Берман Джексон обязала специального прокурора Роберта Мюллера к пятнице, 15 июня, назвать всех лиц и организации, которые, по мнению следствия, были задействованы в лоббистской кампании Пола Манафорта в пользу "Партии регионов" и тогдашней власти Украины.

Добавим, Манафорт руководил предвыборным штабом Трампа с июня по август 2016 года. В августе прошлого года против него выдвинули обвинения в незаконном лоббировании интересов Януковича и "Партии регионов", а также уклонении от уплаты налогов. В феврале 2018 года его официально обвинили в отмывании через оффшорные счета до 30 млн долларов.

Обвинения также были предъявлены деловому партнеру Манафорта Рику Гейтсу и его помощнику, россиянину Константину Килимнику (заочно).