У публічній дискусії довкола діяльності НАБУ та САП важливо не допускати підміни понять і розмежовувати репутацію самих антикорупційних інституцій та запитання до їхніх конкретних керівників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис заслуженого юриста України, правознавиці Марини Ставнійчук у Facebook.

Коментуючи ситуацію навколо діяльності антикорупційних органів та викликів на засідання парламентських слідчих комісій, вона підкреслила, що НАБУ і САП є важливим надбанням держави, за яким стоять сотні фахівців, і їхні професійні здобутки не повинні знецінюватися через претензії до окремих посадових осіб.

"Жодна державна інституція не може перетворюватися на корпоративну структуру, де захист керівництва стає важливішим за її суспільне призначення", - наголосила Ставнійчук.

За її словами, Конституція України та профільні закони про прокуратуру і НАБУ встановлюють гарантії незалежності цих органів, проте не створюють імунітету від вимог законності та доброчесності.

Юрист зазначила, що такий підхід відповідає і стандартам Венеційської комісії, яка поєднує вимогу автономії прокуратури з принципами законності, підзвітності та ефективного контролю.

На думку Ставнійчук, мовчання директора НАБУ Семена Кривоноса та публічні пояснення керівника САП Олександра Клименка, які не знімають усіх суспільних запитань, викликають обґрунтовану стурбованість.

Водночас вона окремо акцентувала на конституційному принципі презумпції невинуватості та неприпустимості підміни правосуддя публічним тиском.

"Усі обґрунтовані претензії мають отримувати належну правову оцінку, а перевірка обставин повинна бути незалежною, об'єктивною і процесуально бездоганною. Посилання на незалежність антикорупційних органів не може бути універсальною відповіддю на питання про відповідальність їхнього керівництва", - зазначила правознавиця.

Ставнійчук додала, що захист інституцій не має перетворюватися на "кругову поруку", а міжнародна підтримка не повинна використовуватися як аргумент для уникнення перевірок.

"Якщо незалежна перевірка встановить факти, несумісні з подальшим перебуванням керівників на посадах, вони мають залишити їх у порядку, визначеному законом", - наголосила Ставнійчук.