Юрист пояснив нюанси справи проти екс-заступника міністра оборони Шаповалова

За його словами, якщо у справах, що стосуються закупівлі продовольства та завищених цін, ще можна говорити про певну фінансову вигоду, то у справі Шаповалова йдеться не про корупцію.

"Там мова йде про перешкоджання ЗСУ - це раз. Без збитків - два. А головне - що вкладається у зміст? Що начебто постачальники з ЄС умисно перешкоджають ЗСУ і постачають нам неякісну продукцію. Це, напевно, не та теза, з якою влада хотіла б виходити, спілкуючись з представниками Польщі, Туреччини чи Греції… Тих, від кого залежить у тому числі наша фінансова спроможність", - зазначив юрист.

Він також наголосив, що Україна в цій історії не зазнала фінансових збитків, адже неякісна амуніція повертається постачальникам.

Нагадаємо, Вячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення Збройних сил, на тлі "яєчного скандалу" отримав підозру від Державного бюро розслідувань.

Його підозрюють у "перешкоджанні ЗСУ" шляхом підписання контрактів на постачання амуніції для військових. За цими контрактами після початку повномасштабного вторгнення було куплено продукції на близько 5 млрд грн, але частина закупленого виявилися неякісною.

Раніше в інтерв’ю РБК-Україна адвокат Сергій Мітюрін заявляв, що неякісна продукція так і не потрапила до ЗСУ і зараз перебуває у процесі повернення постачальникам. За словами адвоката, переважна більшість з закупленого Міноборони відповідає стандартам та нині активно використовується армією.