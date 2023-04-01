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Юрист назвав прайс-кепи та ПСО головними проблемами енергоринку

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Субота 01 квітня 2023 20:16
Юрист назвав прайс-кепи та ПСО головними проблемами енергоринку Фото: юрист назвав прайс-кепи та ПСО головними проблемами енергоринку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Прайс-кепи та ПСО (покладання спеціальних обов’язків) перетворилися на інструменти адміністративного впливу та спосіб загравання з населенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів Олександра Трохимця.

"На ринку електричної енергії є дві проблеми: "прайс-кепи" і ПСО. Інструменти, які мали бути короткочасними тимчасовими, перетворилися на спосіб адміністративного впливу на учасників ринку та загравання з населенням. Політики весь час звинувачують ті чи інші приватні корпорації, корупціонерів на державних підприємствах у високих тарифах", - заявив юрист.

Як приклад, він звернув увагу на ситуацію в державній компанії "Центренерго". Нещодавно там повідомили, що поточна ціна на вугілля не покриває собівартості виробництва електричної енергії енергоблоками ТЕС "Центренерго".

За словами Трохимця, на ринку не знайдеться жодного фахівця, який би позитивно охарактеризував вплив жорсткого державного регулювання.

"Треба, нарешті, визначитись, що ми робимо - розвиваємо енергетику, відновлюємо її після війни, або ж просто витискаємо ще ті ресурси, що залишились, і перетворюємось на відсталу країну без промисловості, високих технологій, робочих місць. Країну, з якої лише залишиться виїхати", - уточнив юрист.

Нагадаємо, голова комітету Верховної ради з питань енергетики Андрій Герус заявляв, що влада обговорює відмову від цінових обмежень на ринку електроенергії, що дасть можливість швидше ремонтувати інфраструктуру та будувати нову генерацію.

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