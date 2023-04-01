Юрист назвал прайс-кепы и ПСО главными проблемами энергорынка

Прайс-кепы и ПСО (возложение специальных обязанностей) превратились в инструменты административного воздействия и способ заигрывания с населением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Александра Трофимца.

"На рынке электрической энергии есть две проблемы: "прайс-кепы" и ПСО. Инструменты, которые должны быть кратковременными временными, превратились в способ административного влияния на участников рынка и заигрывания с населением. Политики все время обвиняют те или иные частные корпорации, коррупционеров на государственных предприятиях в высоких тарифах", - заявил юрист.

В качестве примера он обратил внимание на ситуацию в государственной компании "Центрэнерго". Недавно там сообщили, что текущая цена на уголь не покрывает себестоимость производства электроэнергии энергоблоками ТЭС "Центрэнерго".

По словам Трофимца, на рынке не найдется ни одного специалиста, который бы положительно охарактеризовал влияние жесткого государственного регулирования.

"Надо, наконец, определиться, что мы делаем - развиваем энергетику, восстанавливаем ее после войны, или просто выжимаем еще оставшиеся ресурсы и превращаемся в отсталую страну без промышленности, высоких технологий, рабочих мест. Страну, из которой только останется уехать", - уточнил юрист.

Напомним, председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики Андрей Герус заявлял, что власти обсуждают отказ от ценовых ограничений на рынке электроэнергии, что позволит быстрее ремонтировать инфраструктуру и строить новую генерацию.