Юрист назвав головні перепони для залучення іноземних інвестицій
В Україні існує низка важливих викликів, які негативно впливають на привабливість інвестиційного середовища країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партнера юридичної групи LCF, керівника практики корпоративного права, М&А та антимонопольного права Сергія Бенедисюка.
Він зазначив, що Україна має великий потенціал для залучення іноземних і внутрішніх інвестицій. Країна має вдале географічне розташування, розгалужену логістичну мережу та розвинену інфраструктуру, просунуту цифрову економіку, високу інвестиційну дохідність, кваліфіковану й недорогу робочу силу.
"Тим не менш існують суттєві недоліки та перепони, які змушують іноземних інвесторів двічі подумати, перш ніж інвестувати в Україну", - написав юрист.
Серед цих недоліків він назвав надмірне регулювання бізнесу, що значно збільшує швидкість реалізації проєктів, корупцію, а також валютні обмеження.
"Існує низка важливих викликів, які негативно впливають на привабливість інвестиційного середовища України. Серед них бюрократичні перешкоди, надмірна регуляція бізнесу, корупційна складова, нестабільність у правовому регулюванні, валютні обмеження. З початком війни ці проблеми не зникли, при цьому додатково поповнившись ризиками, похідними від стану війни в країні", - підкреслив юрист.
Юрист зазначив, що попри триваючий період воєнного стану, НБУ поступово зменшує кількість обмежень і заборон для поетапного відновлення валютного ринку.
"Безумовно, такий крок (введення валютних обмежень, - ред.) був і залишається цілком виправданим в умовах воєнного стану. Однак низка фінансових обмежень і заборон неминуче ускладнили як ведення бізнесу, так і інвестування в Україну", - пояснив Бенедисюк.
Він також сподівається, що спільними зусиллями влади, бізнес-спільноти та громадянського суспільства вдасться подолати перешкоди та створити сприятливе середовище для інвестицій.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Національний банк із 1 грудня пом’якшив валютні обмеження для бізнесу та громадян, зокрема, скасовує усі обмеження для банків та небанківських фінансових установ на обсяги можливого продажу ними готівкової іноземної валюти населенню.
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