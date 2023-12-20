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Юрист назвав головні перепони для залучення іноземних інвестицій

Середа 20 грудня 2023 15:34
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Юрист назвав головні перепони для залучення іноземних інвестицій Фото: юрист назвав головні перепони для залучення іноземних інвестицій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

В Україні існує низка важливих викликів, які негативно впливають на привабливість інвестиційного середовища країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партнера юридичної групи LCF, керівника практики корпоративного права, М&А та антимонопольного права Сергія Бенедисюка.

Він зазначив, що Україна має великий потенціал для залучення іноземних і внутрішніх інвестицій. Країна має вдале географічне розташування, розгалужену логістичну мережу та розвинену інфраструктуру, просунуту цифрову економіку, високу інвестиційну дохідність, кваліфіковану й недорогу робочу силу.

"Тим не менш існують суттєві недоліки та перепони, які змушують іноземних інвесторів двічі подумати, перш ніж інвестувати в Україну", - написав юрист.

Серед цих недоліків він назвав надмірне регулювання бізнесу, що значно збільшує швидкість реалізації проєктів, корупцію, а також валютні обмеження.

"Існує низка важливих викликів, які негативно впливають на привабливість інвестиційного середовища України. Серед них бюрократичні перешкоди, надмірна регуляція бізнесу, корупційна складова, нестабільність у правовому регулюванні, валютні обмеження. З початком війни ці проблеми не зникли, при цьому додатково поповнившись ризиками, похідними від стану війни в країні", - підкреслив юрист.

Юрист зазначив, що попри триваючий період воєнного стану, НБУ поступово зменшує кількість обмежень і заборон для поетапного відновлення валютного ринку.

"Безумовно, такий крок (введення валютних обмежень, - ред.) був і залишається цілком виправданим в умовах воєнного стану. Однак низка фінансових обмежень і заборон неминуче ускладнили як ведення бізнесу, так і інвестування в Україну", - пояснив Бенедисюк.

Він також сподівається, що спільними зусиллями влади, бізнес-спільноти та громадянського суспільства вдасться подолати перешкоди та створити сприятливе середовище для інвестицій.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Національний банк із 1 грудня пом’якшив валютні обмеження для бізнесу та громадян, зокрема, скасовує усі обмеження для банків та небанківських фінансових установ на обсяги можливого продажу ними готівкової іноземної валюти населенню.

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Валютный ринок инвестиции в Украину
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