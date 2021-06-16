Юрик: улучшение прогноза кредитного рейтинга УЗ - результат внедрения антикризисного плана

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы компании Иван Юрик в Facebook.

По его словам, достичь этого удалось благодаря антикризисной стратегии руководства УЗ.

"Рейтинговое агентство S&P улучшило прогноз кредитного рейтинга Укрзализныци с "негативного" на "позитивный". Это указывает на положительное влияние на инвестиционную привлекательность УЗ нашего антикризисного плана действий", - написал он.

В УЗ объяснили, что позитивный прогноз отражает потенциал для повышения кредитного рейтинга после рефинансирования задолженности, подлежащей погашению в ближайшие 12 месяцев.

Рейтинг компании также был исключен из списка CreditWatch, что было индикатором ожидания дальнейших шагов компании по управлению долгом.

Кроме того, в конце мая "Укрзализныця" приняла меры, которые позволили сбалансировать денежный поток и нагрузку на ликвидность компании.

В частности, было финализировано соглашение с АО «Сбербанк» о частичном изменении графика погашения задолженности перед банком, а также существенно улучшены условия этих кредитов. Кредиты от этого банка были привлечены железными дорогами Украины с целью финансирования подготовки инфраструктуры для проведения чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

"Укрзализныця работает над несколькими вариантами рефинансирования долга от АО "Сбербанк", которые будут реализованы при благоприятной рыночной конъюнктуре. Общество, как участник международного рынка капиталов, продолжает следовать ранее заявленному принципу ответственного отношения к своим долговым обязательствам, и все взятые долговые обязательства выполняет в полной мере", - отметили в компании.