Юрик: покращення прогнозу кредитного рейтингу УЗ - результат впровадження антикризового плану

Про це повідомив виконуючий обов’язки голови компанії Іван Юрик у Facebook.

За його словами, досягти цього вдалося завдяки антикризовій стратегії керівництва УЗ.

"Рейтингове агентство S&P покращило прогноз кредитного рейтингу Укрзалізниці з "негативного" на "позитивний". Це вказує про позитивний вплив на інвестиційну привабливість УЗ нашого антикризового плану дій", - написав він.

В УЗ пояснили, що позитивний прогноз відображає потенціал для підвищення кредитного рейтингу після рефінансування заборгованості, що підлягає погашенню в найближчі 12 місяців.

Рейтинг компанії також було виключено зі списку CreditWatch, що було індикатором очікування подальших кроків компанії з управління боргом.

Крім того, наприкінці травня "Укрзалізниця" вжила заходів, які дозволили збалансувати грошовий потік та навантаження на ліквідність компанії.

Зокрема, було фіналізовано угоду з АТ "Сбербанк" щодо часткової зміни графіка погашення заборгованості перед банком, а також суттєво покращено умови цих кредитів. Кредити від цього банку були залучені залізницями України з метою фінансування підготовки інфраструктури для проведення чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.

"Укрзалізниця працює над кількома варіантами рефінансування боргу від АТ "Сбербанк", що будуть реалізовані за сприятливої ринкової кон’юнктури. Товариство, як учасник міжнародного ринку капіталів, продовжує слідувати раніше заявленому принципу відповідального ставлення до своїх боргових зобов‘язань, і всі взяті боргові зобов‘язання виконує повною мірою", - наголосили в компанії.