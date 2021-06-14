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Антикризисный план "Укрзализныци" приносит прибыль второй месяц подряд, - Юрик

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Киев, Понедельник 14 июня 2021 13:39
Антикризисный план "Укрзализныци" приносит прибыль второй месяц подряд, - Юрик Фото: и.о. главы "Укрзализныци" Иван Юрик (facebook.com/ Иван Юрик)
Автор: РБК-Украина

Май для "Укрзализныци" вновь стал прибыльным. В прошлом месяце благодаря внедренным антикризисным мероприятиям компания получила почти 39 млн грн прибыли.

Об этом сообщил и.о. главы правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

"Уверенно держим курс на стабильную прибыльность. Второй месяц подряд компания завершает работу с прибылью - в мае получили положительный финансовый результат почти 39 млн грн. Продолжаем улучшать операционную работу и развивать грузовой бизнес, который является главным источником доходности нашей компании", - заявил Юрик.

Как рассказали в компании, в апреле УЗ получила прибыль в размере 35 млн гривен, тогда как в январе 2021 года из-за финансового кризиса убытки компании составили 693 млн грн, в феврале - 534 млн грн, а в марте - 448 млн грн.

Антикризисный план &quot;Укрзализныци&quot; приносит прибыль второй месяц подряд, - Юрик

Отмечается, что росту финансовых поступлений УЗ во многом способствует улучшение операционной работы грузового сегмента, являющегося ключевым для всей компании. На увеличение доходов влияют также рост объемов грузовых перевозок, ослабление карантинных мероприятий и оживление отпускного сезона.

Напомним, ранее сообщалось, что в мае оборот грузовых вагонов УЗ вырос на 20,5%, при этом среднесуточная нагрузка достигла уровня докризисного 2019 года.

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