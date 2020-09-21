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У Юрченко нашли незарегистрированный пистолет

Киев, Понедельник 21 сентября 2020 16:41
У Юрченко нашли незарегистрированный пистолет
Фото: Александр Юрченко (facebook com yurchenko211)
Автор: Олег Черныш

Правоохранители обнаружили у народного депутата Александра Юрченко незарегистрированный пистолет. Об этом в ходе заседания суда по избранию меры пресечения Юрченко заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам прокурора, 16 сентября пистолет был найден детективами Национального антикоррупционного бюро Украины в доме родителей Юрченко в Броварском районе Киевской области.

На пассажирском сидении машины депутата они увидели пистолет и мобильный телефон. Но у правоохранителей не было санкции суда на обыск автомобиля. На время пока прокуроры получали это разрешение возле автомобиля остались дежурить два детектива НАБУ.

На следующий день этих детективов попытались отогнать от машины сам Юрченко и его адвокат.

Прокурор САП отметил в суде, что у депутата нет разрешения на хранение оружия.

Напомним, сегодня ВАКС избирает меру пресечения нардепу Юрченко. Его подозревают во взяточничестве.

Следствие считает, что депутат просил 13 тысяч долларов за внесение предложений в законопроект о переработке отходов и в дальнейшем 200 тысяч долларов для подкупа народных депутатов.

В связи со скандалом Юрченко исключили из фракции "Слуга народа".

Президент Владимир Зеленский заявил, что Юрченко обязательно сядет в тюрьму.

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