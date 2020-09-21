У Юрченка знайшли незареєстрований пістолет

Фото: Олександр Юрченко (facebook com yurchenko211)

Правоохоронці виявили у народного депутата Олександра Юрченка незареєстрований пістолет. Про це в ході засідання суду щодо обрання запобіжного заходу Юрченко заявив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За словами прокурора, 16 вересня пістолет був знайдений детективами Національного антикорупційного бюро України в домі батьків Юрченко в Броварському районі Київської області.

На пасажирському сидінні машини депутата вони побачили пістолет і мобільний телефон. Але у правоохоронців не було санкції суду на обшук автомобіля. На час поки прокурори отримували це дозвіл біля автомобіля залишилися чергувати два детективи НАБУ.

Наступного дня цих детективів спробували відігнати від машини сам Юрченко та його адвокат.

Прокурор САП зазначив у суді, що у депутата немає дозволу на зберігання зброї.

Нагадаємо, сьогодні ВАКС обирає запобіжний захід нардепу Юрченко. Його підозрюють у хабарництві.

Слідство вважає, що депутат просив 13 тисяч доларів за внесення пропозицій до законопроекту про перероблення відходів і надалі 200 тисяч доларів для підкупу народних депутатів.

У зв'язку зі скандалом Юрченко виключили з фракції "Слуга народу".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Юрченко обов'язково сяде у в'язницю.