Юнкер оценил усилия Порошенко на пути к Европе

Фото: Петр Порошенко и Жан-Клод Юнкер (president.gov.ua)

Юнкер подтвердил, что европейские страны поддерживают Украину на ее пути к интеграции с ЕС

Президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что за 5 лет президентства Петра Порошенко Евроатлантический прогресс Украины был больше, чем за предыдущие десятилетия. Об этом Юнкер заявил на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оbozrevatel.

"Сейчас это уже 21 саммит, который мы совместно проводим. И мы можем видеть самый большой прогресс. Со времен Майдана он был гораздо больше, чем за предыдущие десятилетия", - отметил Юнкер.

Президент Еврокомиссии также отметил, что, благодаря достижениям последних лет, "отношения между Украиной и Европейским Союзом лучшие за все время", которое Юнкер помнит.

"Я говорю это как человек, который был здесь с самого начала, как сопредседатель нашего первого саммита в Киеве между Украиной и Евросоюзом 5 сентября 1997 года", - подчеркнул европейский политик.

"Мы все должны гордиться Украиной и нашим партнерством. Европейский Союз и другие финансовые учреждения уже выделили более 15 000 000 000 евро для того, чтобы поддержать процесс реформ в Украине. И делают это с 2014 года", - заявил он.

Также Юнкер напомнил, что сближение между Украиной и Евросоюзом особенно стало ощутимым после либерализации визового режима.

"С 1 июня 2018 уже 3 миллиона визитов было из Украины в ЕС. Благодаря нашему соглашению о зоне свободной торговли, Украина может быстрее расти. И таким образом быстрее достигать прогресса. После того, как эти соглашения вступили в силу, мы уже видим рост на 49 процентов", - отметил он.

Также Юнкер подтвердил, что европейские страны поддерживали и будут поддерживать Украину на ее пути к интеграции с ЕС. "Наше партнерство - это обоюдная солидарность и дружба, именно поэтому мы и подтверждаем эту солидарность конкретной поддержкой", - сказал он.

Как отмечается, после встречи с президентом Евросовета Дональдом Туском в Киеве Петр Порошенко заявил, что продолжение курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию является залогом защиты территориальной целостности и суверенитета Украины на международном уровне.