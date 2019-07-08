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Юнкер оцінив зусилля Порошенка на шляху до Європи

Новини » Політика    08.07.2019 - 20:39
Юнкер оцінив зусилля Порошенка на шляху до Європи
Фото: Петро Порошенко і Жан-Клод Юнкер (president.gov.ua)

Юнкер підтвердив, що європейські країни підтримують Україну на її шляху до інтеграції з ЄС

Президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що за 5 років президентства Петра Порошенка Євроатлантичний прогрес України був більшим, ніж за попередні десятиліття. Про це Юнкер заявив на прес-конференції за підсумками саміту Україна-ЄС у Києві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оbozrevatel.

"Зараз це вже 21 саміт, який ми спільно проводимо. І ми можемо бачити найбільший прогрес. З часів Майдану він був набагато більше, ніж за попередні десятиліття", - зазначив Юнкер.

Президент Єврокомісії також зазначив, що, завдяки досягненням останніх років, "відносини між Україною та Європейським Союзом кращі за весь час", який Юнкер пам'ятає.

"Я говорю це як людина, яка була тут з самого початку, як співголова нашого першого саміту в Києві між Україною і Євросоюзом 5 вересня 1997", - наголосив європейський політик.

"Ми всі повинні пишатися Україною і нашим партнерством. Європейський Союз та інші фінансові установи вже виділили понад 15 000 000 000 євро для того, щоб підтримати процес реформ в Україні. І роблять це з 2014 року", - заявив він.

Також Юнкер нагадав, що зближення між Україною і Євросоюзом особливо стало відчутним після лібералізації візового режиму.

"З 1 червня 2018 вже 3 мільйони візитів було з України в ЄС. Завдяки нашій угоді про зону вільної торгівлі, Україна може швидше рости. І таким чином швидше досягати прогресу. Після того, як ці угоди вступили в силу, ми вже бачимо зростання на 49 відсотків", - зазначив він.

Також Юнкер підтвердив, що європейські країни підтримували і будуть підтримувати Україну в її шляху до інтеграції з ЄС. "Наше партнерство - це обопільна солідарність і дружба, саме тому ми і підтверджуємо цю солідарність конкретною підтримкою", - сказав він.

Як зазначається, після зустрічі з президентом Євроради Дональдом Туском у Києві Петро Порошенко заявив, що продовження курсу на європейську і євроатлантичну інтеграцію є запорукою захисту територіальної цілісності та суверенітету України на міжнародному рівні.

Порошенко закликав дати рішучу відсіч інформаційній диверсії
Новини України Порошенко ПетроЖан-Клод Юнкер
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