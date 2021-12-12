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ЮНИСЕФ возглавила экс-помощница Байдена

Автор: Анна Полисученко

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил нового директора Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Ею стала экс-помощница президента США Джо Байдена Кэтрин Рассел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ООН.

Ранее Рассел возглавляла в Белом доме отдел, который занимается кадровыми вопросами. Также в течение 2013-2017 годов она была послом Государственного департамента США по особым поручениям, связанным с проблемами женщин.

"Кэтрин Рассел имеет за плечами многолетний опыт работы в области инновационного развития и оказания поддержки уязвимым группам населения во всем мире, в частности женщинам и девочкам, которые оказались в условиях гуманитарного кризиса", - говорится в сообщении ООН.

Помощница Байдена сменит на этом посту Генриетту Фор, руководившую ЮНИСЕФ с января 2018 года.

Ранее мы писали о ЮНИСЕФ - что до конца года организация доставит COVID-вакцины для 8 млн украинцев

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ЮНИСЕФ