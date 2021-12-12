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ЮНІСЕФ очолила екс-помічниця Байдена

Автор: Анна Полисученко

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш призначив нового директора дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Нею стала екс-помічниця президента США Джо Байдена Кетрін Рассел.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ООН.

Раніше Рассел очолювала в Білому домі відділ, який займається кадровими питаннями. Також протягом 2013-2017 років вона була послом Державного департаменту США з особливих доручень, пов'язаних з проблемами жінок.

"Кетрін Рассел має за плечима багаторічний досвід роботи в області інноваційного розвитку та надання підтримки вразливим групам населення в усьому світі, зокрема жінкам і дівчаткам, які опинилися в умовах гуманітарної кризи", - йдеться в повідомленні ООН.

Помічниця Байдена змінить на цій посаді Генрієтту Фор, яка керувала ЮНІСЕФ з січня 2018 року.

Раніше ми писали про ЮНІСЕФ - що до кінця року організація доставить COVID-вакцини для 8 млн українців

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ЮНИСЕФ