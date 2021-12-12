ЮНІСЕФ очолила екс-помічниця Байдена

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ООН.

Раніше Рассел очолювала в Білому домі відділ, який займається кадровими питаннями. Також протягом 2013-2017 років вона була послом Державного департаменту США з особливих доручень, пов'язаних з проблемами жінок.

"Кетрін Рассел має за плечима багаторічний досвід роботи в області інноваційного розвитку та надання підтримки вразливим групам населення в усьому світі, зокрема жінкам і дівчаткам, які опинилися в умовах гуманітарної кризи", - йдеться в повідомленні ООН.

Помічниця Байдена змінить на цій посаді Генрієтту Фор, яка керувала ЮНІСЕФ з січня 2018 року.