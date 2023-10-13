Юніор "Шахтаря" зник в Європі та міг опинитися в Росії: інсайдери розкручують версії втечі

Поєдинок "Антверпен" U-19 – "Шахтар" U-19 відбувся 4 жовтня. 19-річний хавбек вийшов у старті юнацької команди "гірників" і відіграв усі 90 хвилин. Однак, на батьківщину з колективом не повернувся.

Напередодні з'явилася інформація про дивне зникнення Роспутька в бельгійському аеропорту. Він разом із командою пройшов реєстрацію на рейс до Варшави та навіть здав багаж, а потім зник у нетрях летовища й вимкнув телефон. Юніора шукали ледь не всім "Шахтарем" U-19, але так і не знайшли.

Роспутько не вийшов на зв'язок досі. Він перестав відповідати на дзвінки, а в соцмережах футболіста зникли всі світлини. Де перебуває хавбек досі невідомо, не коментують зникнення вихованця і в "Шахтарі".

Портал Sport.ua висунув відразу дві версії зникнення Роспутька. За першою, уродженець тимчасово окупованої Горлівки, попри молодий вік, прихильник ідеології "русского міра" та часто конфліктував із одноклубниками на цьому ґрунті. Він заздалегідь спланував втечу до Росії транзитом через Стамбул і мав спільників.

За другою ж, Роспутько мав розбіжності з "Шахтарем" щодо подальшої співпраці. Чинний контракт розрахований до кінця сезону, а заробляти більше хавбек хотів уже зараз. За актуальним договором, зарплата юніора складала 1-2 тисячі євро.

Натомість "Динамоманія" розкрила інші подробиці. Перед поєдинком із "Антверпеном" U-19 Роспутько нібито домовився про новий 5-річний контракт із "гірниками". Мовляв, ця обставина й дозволила хавбеку полетіти до Бельгії після того, як він пропустив стартовий матч Юнацької ліги УЄФА проти "Порту" U-19.

Додав хмизу до вогню скандалу "Брутальний Футбол", який першим сповістив про втечу Роспутька до Росії. "Хочеться вірити, що це фейк!" – заклинали в популярному Telegram-каналі. Хоча подальші повідомлення на позитивний лад українську футбольну спільноту вже навряд повернуть.

Нарешті головред "Профутбол Digital" Володимир Звєров у Telegram-каналі назвав конкретний пункт призначення у втечі Роспутька. "Гірник" справді попрямував до країни-агресорки. Підбурювала хавбека до такого вчинку "Зірка" зі Санкт-Петербурга з третього (!) російського дивізіону. А до тренерського штабу цієї команди входить зрадник і за сумісництвом колишній півзахисник збірної України Геннадій Зубов. Отже, пазл склався.