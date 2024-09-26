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Юніор оформив акробатичний гол на межі законів фізики: він гратиме проти "Динамо"

Фото: Макс Мьорштедт врятував нічию для "селян" (x.com/tsghoffenheimEN)
Автор: Антон Федорців

Нападник німецького "Хоффенхайма" Макс Мьорштедт увірвався в претенденти на Премію Пушкаша яскравим забитим м'ячем у протистоянні з данським "Мідтьюлланном" у Лізі Європи 2024/25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.

 

 

18-річний форвард вийшов рятувати "селян" на 73-й хвилині. На той час "Хоффенхайм" поступався в рахунку після гола Осоріо.

Мьорштедт відзначився на 90-й хвилині. Кадержабек після передачі з глибини в дотик зіграв у центр від лінії поля. А там справжній шедевр виконав юний нападник – у падінні боковими ножицями з льоту відправив м'яч у сітку воріт "Мідтьюлланна".

Гол Мьорштедта виявився останнім. Команди розійшлися миром і чекатимуть на другий тур основного раунду. 3 жовтня "Хоффенхайм" прийме київське "Динамо" на власній арені.

Хто такий Макс Мьорштедт

Уродженець Мангайма, виховувався в "Офтерсгаймі", "Карлсруе", мюнхенській "Баварії". До структури "Хоффенхайма" потрапив у 2021 році.

Дебютував на дорослому рівні в 32-му турі Бундесліги минулого сезону. Загалом провів 5 матчів за першу команду "селян", у яких відзначився одним голом. Виступав за збірні Німеччини U-16, U-17, U-18, U-19. Найбільше поєдинків зіграв за команду 17-річних (23 матчі, 10 м'ячів) і став чемпіоном світу на цьому рівні (2023).

Зріст нападника – 1.94 м. Контракт із "Хоффенхайма" чинний до літа 2027 року.

До слова, напередодні "Динамо" розгромно поступилося "Лаціо" на старті Ліги Європи.

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