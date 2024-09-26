Юніор оформив акробатичний гол на межі законів фізики: він гратиме проти "Динамо"

Нападник німецького "Хоффенхайма" Макс Мьорштедт увірвався в претенденти на Премію Пушкаша яскравим забитим м'ячем у протистоянні з данським "Мідтьюлланном" у Лізі Європи 2024/25.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.
18-річний форвард вийшов рятувати "селян" на 73-й хвилині. На той час "Хоффенхайм" поступався в рахунку після гола Осоріо.
Мьорштедт відзначився на 90-й хвилині. Кадержабек після передачі з глибини в дотик зіграв у центр від лінії поля. А там справжній шедевр виконав юний нападник – у падінні боковими ножицями з льоту відправив м'яч у сітку воріт "Мідтьюлланна".
Гол Мьорштедта виявився останнім. Команди розійшлися миром і чекатимуть на другий тур основного раунду. 3 жовтня "Хоффенхайм" прийме київське "Динамо" на власній арені.
Уродженець Мангайма, виховувався в "Офтерсгаймі", "Карлсруе", мюнхенській "Баварії". До структури "Хоффенхайма" потрапив у 2021 році.
Дебютував на дорослому рівні в 32-му турі Бундесліги минулого сезону. Загалом провів 5 матчів за першу команду "селян", у яких відзначився одним голом. Виступав за збірні Німеччини U-16, U-17, U-18, U-19. Найбільше поєдинків зіграв за команду 17-річних (23 матчі, 10 м'ячів) і став чемпіоном світу на цьому рівні (2023).
Зріст нападника – 1.94 м. Контракт із "Хоффенхайма" чинний до літа 2027 року.
До слова, напередодні "Динамо" розгромно поступилося "Лаціо" на старті Ліги Європи.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.