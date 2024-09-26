Юниор оформил акробатический гол на грани законов физики: он сыграет против "Динамо"

Нападающий немецкого "Хоффенхайма" Макс Мерштедт ворвался в претенденты на Премию Пушкаша ярким забитым мячом в противостоянии с датским "Мидтьюлланном" в Лиге Европы 2024/25.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка.
18-летний форвард вышел спасать "крестьян" на 73-й минуте. В то время "Хоффенхайм" уступал в счете после гола Осорио.
Мерштедт отличился на 90-й минуте. Кадержабек после передачи из глубины в касание сыграл в центр от лицевой линии. А там настоящий шедевр исполнил юный нападающий – в падении боковыми ножницами с лета отправил мяч в сетку ворот "Мидтьюлланна".
Гол Мерштедта оказался последним. Команды разошлись миром и будут ждать второй тур основного раунда. 3 октября "Хоффенхайм" примет киевское "Динамо" на собственной арене.
Уроженец Манхайма, воспитывался в "Офтерсхайме", "Карлсруэ", мюнхенской "Баварии". В структуру "Хоффенхайма" попал в 2021 году.
Дебютировал на взрослом уровне в 32-м туре Бундеслиги в прошлом сезоне. В общей сложности провел 5 матчей за первую команду "крестьян", у которых отличился одним голом. Выступал за сборные Германии U-16, U-17, U-18, U-19. Больше поединков сыграл за команду 17-летних (23 матча, 10 мячей) и стал чемпионом мира на этом уровне (2023).
Рост нападающего – 1.94 м. Контракт из "Хоффенхайма" действует до лета 2027 года.
К слову, накануне "Динамо" разгромно уступило "Лацио" на старте Лиги Европы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.