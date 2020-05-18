В ЮНЕСКО заявляют, что 13% музеев в мире могут не открыться после пандемии

В понедельник, 18 мая, в ЮНЕСКО заявили, что около 13% музеев в мире могут не открыться после завершения пандемии коронавируса. Более 90% музеев закрылись из-за вспышки COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ЮНЕСКО.

В организации призвали помочь музеям возобновить работу.

"Музеи играют ключевую роль в обеспечении жизнестойкости общества. Мы должны помочь им преодолеть кризис и сохранить их взаимодействие с аудиторией", - заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле.

Как отмечается, более 85 тысяч музеев были закрыты из-за коронавируса в разные периоды времени. В Африке и малых островных развивающихся государствах всего 5% музеев смогли разместить свой контент в онлайн-формате.

"Пандемия также напомнила нам, что половина человечества не имеет доступа к цифровым технологиям. Мы должны работать над популяризацией культуры для всех и каждого, в особенности для наиболее уязвимых и изолированных", - добавила Азуле.

Напомним, ранее в ЮНЕСКО заявляли, что в результате закрытия школ в 13 странах из-за риска распространения коронавируса более 290 млн учеников во всем мире лишены доступа к образованию.

Также РБК-Украина писало, что ЮНЕСКО констатирует ухудшение ситуации в оккупированном Крыму. В докладах констатируется дальнейшее ухудшение прав человека, притеснения национальных меньшинств, свободы прессы, безопасности журналистов, защиты культурного наследия, препятствий в доступе к образованию на родном языке.