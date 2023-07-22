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ЮНЕСКО засудило російські удари по історичному центру Одеси

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Одеса, Субота 22 липня 2023 14:42
ЮНЕСКО засудило російські удари по історичному центру Одеси Фото: ЮНЕСКО засудило російські удари по Одесі (Getty Image)
Автор: Наталія Юрченко

Міжнародна організація ЮНЕСКО засудила російські удари по Одесі. Зокрема, по центру міста, внаслідок яких постраждали музеї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ЮНЕСКО.

Організація закликала припинити напади на культурні цінності, які захищені міжнародним правом та нормативними документами.

"ЮНЕСКО висловлює підтримку одеситам і висловлює щирі співчуття родинам загиблих", - йдеться у заяві.

Попередня оцінка виявила пошкодження кількох музеїв, що знаходяться на території Всесвітньої спадщини. Мова йде про Одеський археологічний музей, Одеський морський музей та Одеський літературний музей.

Обстріли Одеської області

Останніми днями РФ посилила обстріли півдня України, зокрема Одеської області. Це сталося на тлі виходу Москви з "зернової угоди".

Декілька ночей поспіль армія РФ атакує Одеську область. Під ударом ворога портова інфраструктура та зернові термінали. За минулу добу росіяни двічі атакували Одеську область.

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