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В ЮНЕСКО спрогнозировали глобальный дефицит воды к 2030 году

Новина українською → Париж, Понедельник 22 марта 2021 13:51
В ЮНЕСКО спрогнозировали глобальный дефицит воды к 2030 году Фото: кран (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В ближайшее десятилетие человечество может столкнуться с глобальным дефицитом воды. К 2030 году мир может столкнуться с глобальным дефицитом воды в размере 40%.

Об этом говорится в ежегодном докладе ЮНЕСКО, посвященном Всемирному дню водных ресурсов.

В докладе говорится, что при этом ситуация ухудшится за счет других глобальных проблем, в частности последствий пандемии.

В свете нынешнего кризиса проблема обеспечения жителей Земли водой для удовлетворения гигиенических потребностей становится актуальной как никогда, говорится в докладе.

Авторы доклада убеждены, что мир прилагает недостаточно усилий для сохранения водных ресурсов.

"Вода - это наш самый ценный ресурс, "голубое золото", к которому более 2 млрд человек не имеют прямого доступа. Она не только необходима для выживания, но и играет санитарную, социальную и культурную роль в человеческих обществах", - отметила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азула.

Напомним, в Украине могут появиться новые болезни из-за глобального потепления.

Более детально о ситуации в стране говорится в материале РБК-Украина "Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир".

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