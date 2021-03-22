В ЮНЕСКО спрогнозували глобальний дефіцит води до 2030 року

В найближче десятиріччя людство може зіткнутися з глобальним дефіцитом води. До 2030 року світ може зіткнутися з глобальним дефіцитом води в розмірі 40%.

Про це йдеться в щорічній доповіді ЮНЕСКО , присвяченій Всесвітньому дню водних ресурсів.

У доповіді говориться, що при цьому ситуація погіршиться за рахунок інших глобальних проблем, зокрема наслідків пандемії.

У світлі нинішньої кризи проблема забезпечення жителів Землі водою для задоволення гігієнічних потреб стає актуальною як ніколи, йдеться в доповіді.

Автори доповіді переконані, що світ докладає недостатньо зусиль для збереження водних ресурсів.

"Вода - це наш найцінніший ресурс, "блакитне золото", до якого більше 2 млрд людей не мають прямого доступу. Вона не тільки необхідна для виживання, але і грає санітарну, соціальну та культурну роль у людських суспільствах", - зазначила генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азула.