ЮНЕСКО констатирует ухудшение ситуации в оккупированном Крыму, - МИД 

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) констатирует ухудшение ситуации в оккупированном Крыму в сферах компетенции организации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

Сообщается, что 6 апреля состоялась десятая информационная встреча по вопросам ситуации во временно оккупированном Крыму в сферах компетенции ЮНЕСКО. Во время встречи были представлены доклады офисов верховного комиссара ООН по правам человека, представителя по вопросам свободы прессы ОБСЕ, международного совета по охране памятников и исторических мест (ИКОМОС), а также "Amnesty International".

“В докладах констатируется дальнейшее ухудшение ситуации во временно оккупированном Крыму в сферах компетенции ЮНЕСКО, приводятся конкретные факты продолжающихся нарушений прав человека, притеснения национальных меньшинств, свободы прессы, безопасности журналистов, защиты культурного наследия, препятствий в доступе к образованию на родном языке”, - сообщили в МИД.

По результатам встречи было подтверждено сохранение проблематики оккупированного Крыма в списке приоритетов деятельности ЮНЕСКО.

Напомним, ранее ООН выступала с заявлением о том, что Россия продолжает призыв крымчан в свою армию, нарушая международное право. С начала оккупации Крыма в рядах Вооруженных сил Российской Федерации прошли службу более 20 тыс. жителей полуострова.