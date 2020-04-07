ЮНЕСКО констатує погіршення ситуації в окупованому Криму, - МЗС

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) констатує погіршення ситуації в окупованому Криму в сферах компетенції організації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

Повідомляється, що 6 квітня, відбулася десята інформаційна зустріч з питань ситуації в тимчасово окупованому Криму в сферах компетенції ЮНЕСКО. Під час зустрічі були представлені доповіді офісів верховного комісара ООН з прав людини, представника з питань свободи преси ОБСЄ, міжнародної ради з охорони пам'яток та історичних місць (ІКОМОС), а також "Amnesty International".

"У доповідях констатується подальше погіршення ситуації в тимчасово окупованому Криму в сферах компетенції ЮНЕСКО, наводяться конкретні факти триваючих порушень прав людини, утисків національних меншин, свободи преси, безпеки журналістів, захисту культурної спадщини, перешкод у доступі до освіти рідною мовою", - повідомили в МЗС

За результатами зустрічі було підтверджено збереження проблематики окупованого Криму в списку пріоритетів діяльності ЮНЕСКО.

Нагадаємо, раніше ООН виступала із заявою про те, що Росія продовжує заклик кримчан у свою армію, порушуючи міжнародне право. З початку окупації Криму в лавах Збройних сил Російської Федерації пройшли службу понад 20 тис. жителів півострова.