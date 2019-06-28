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Юная наездница: Лилия Ребрик очаровала сеть фото годовалой дочки

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.06.2019 - 22:31
Юная наездница: Лилия Ребрик очаровала сеть фото годовалой дочки
Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лилия Ребрик поздравила всех своих поклонников с Днем Конституции

Лилия Ребрик рассказала, как проводит время со своей младшей дочкой Полиной, которой 30 апреля исполнился годик. Известная телеведущая отметила, что у малышки появился велобег-трансформер, и ребенок просто в восторге от такого чудного средства передвижения. В своем Instagram звезда утреннего шоу "Ранок з Україною" опубликовала фото дочурки и восхитила поклонников.

Также Ребрик поздравила всех украинцев с праздником Дня конституции.

"Осваиваем новый вид транспорта! Как же быстро они взрослеют... Мама хочет, чтобы ребенок на улице поспал, мама бы подышала, подумала... Вместо этого - велобег, детская площадка, качели, тренажеры, собачки, котики... Мама в мыле - ребенок счастливый", - рассказала Лилия и добавила, что теперь без этого велобега "Поля уже не Поля". 

Юная наездница: Лилия Ребрик очаровала сеть фото годовалой дочки

Лилия Ребрик показала дочку Полину с ее новым велобегом (Фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая добавила, что ее муж хореограф Андрей Дикий вместе со старшей дочкой 7-летней Дианой отправились на Закарпатье на тренировочные сборы вместе с их танцевальной студией, и уже в субботу, 29-го, возвращаются.

Юная наездница: Лилия Ребрик очаровала сеть фото годовалой дочки

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Ребрик также анонсировала начало нового набора детей в студию - уже с сентября.  

Юная наездница: Лилия Ребрик очаровала сеть фото годовалой дочки

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

В сети к сообщению Лилии поклонники растроганно комментируют милое фото с маленькой Полиной на велобеге и спорят, на кого же больше она похожа - на маму или на папу.

  • Маленькая бусинка!
  • Маленькое солнышко;
  • Какая гарнюня! Лапочка;
  • Классный самокат, у меня у сына такой же!
  • Такая милая цыпочка!
  • Какая же красавица!
  • Юная наездница...
 

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, недавно Лилия Ребрик в купальнике показала пышную грудь и аппетитные формы и собрала в сети восторженные отзывы своих поклонников. 

Также мы писали о том, что перед этим Ребрик зачаровала стройностью в сочном комбинезоне, шутя в сети о "дне сна". 

Напомним, не так давно Ребрик поделилась секретом выносливости. Телеведущая назвала простой способ, помогающий ей всегда быть в тонусе. 

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