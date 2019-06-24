"Невероятная красавица": Лилия Ребрик зачаровала стройностью в сочном комбинезоне

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик также забавно порассуждала о "дне сна"

Лилия Ребрик показала поклонникам новую яркую комбинацию. Новая неделя – новый образ. Отметим, что Ребрик является телеведущей популярной программы "Ранок з Україною" на телеканале "України". Поэтому каждый эфир Лилия демонстрирует многотысячной армии поклонников разнообразие своих стильных луков.

На этот раз Ребрик порадовала сочным летним образом в очень ярком комбинезоне с укороченными брюками-клеш. Комбинезон украшен насыщенным принтом. Он визуально стройнит фигуру за счет косых полосок белого и насыщенного розового оттенка. Более того, легкая ткань также украшена флористическим принтом из мелких желтых цветов.

Свой образ телеведущая дополнила неброскими туфлями серого цвета, что немного оттеняет общую пестроту образа. Волосы собраны в хвостик на затылке. Из аксессуаров – геометрические серьги с розовыми и золотыми вставками в тон наряду.

Стильная Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Интересно, что свой пост Лилия также сопроводила забавной подписью. Телеведущая решила в понедельник порассуждать на актуальную тему сна.

"Вопрос дня: когда у нас день сна? Есть же такое всемирный праздник? Или всеукраинский? Когда его отмечают? Кто знает? Потому что если его нет, то надо начать. А еще лучше не день сна, а неделя. Дни чего вам бы хотелось отметить сегодня? Пишите в комментариях! Помечтаем вместе", - пишет Ребрик, призывая поклонников к активности.

И подписчики Ребрик также решили поддержать свою любимицу:

"Также не против такого праздника"

"Сон для мамы двух детей - это мечта. Мечтаю об этом празднике каждое утро. Хотилося отметить раз в неделю день "ничего не делаю, только сплю"

"День сна в пятницу перед днем ​​весеннего равноденствия))"

"Дни лентяя)"

"Так, Лиля, бодрствовать, держаться, держаться"

"Невероятная красавица"

Скриншот комментариев: instagram.com/liliia.rebrik

Летняя Лилия Ребрик (фото: instagram.com/ranok_ua)

Напомним, ранее Ребрик восхитила сеть фото с Горбуновым. На данный момент Лилия активно снимается в новом фильме "Великі Вуйки", креативным продюсером которого является Горбунов.

Также Лилия Ребрик в оригинальном платье вскружила голову пластичным шпагатом. К Ребрик также присоединился ее соведущий - Сергей Зенин.