Юнацька збірна України зазнала фатальної поразки від Чехії U-17 на Євро-2024

Євро-2024 U-17, група A, 2-й тур

Україна U-17 – Чехія U-17 – 1:3

Голи: Дігтярь, 90+4 (пенальті) – Мудри, 12 (пенальті), Пенкса, 61, 88

"Леви" заволоділи ініціативою з перших хвилин. Високий пресинг разом із потужним тиском на ворота Макаренко призвів до швидкого гола. На 12-й хвилині Мудри реалізував одинадцятиметровий за гру рукою Дігтяря.

Забитий м'яч не змусив Чехію збавити оберти. Ще до перерви підопічні Їржі Жилака могли подвоїти перевагу. Зокрема, Квачек із центру штрафного влучив у голкіпера, а Мудри пробив над дев'яткою. У лавах "синьо-жовтих" найнебезпечнішим був Дігтярь, який головою замикав кутовий – воротар.

На старті другої половини чеська команда змарнувала ще дві нагоди. Спершу Шванцара діагональним пострілом із льоту поцілив у стійку, а згодом Квачек не зміг переграти Макаренка після закидання з глибини. Але на 61-й хвилині не врятував і він, коли Пенкса після відскоку пробив прямісінько в кут.

Фінальні півгодини стали формальністю. Українська збірна так і не змогла повернутися в гру, а чехи більше не форсували події. Утім, довели рахунок до розгромного під завісу зустрічі. Це Пенкса майстерно поклав м'яч у дальній з кута штрафного. Лише після цього українці розмочили рахунок зусиллями Дігтяря, який в доданий час забив із позначки – 1:3 у підсумку.

Шанси збірної України U-17 на плей-офф – суто гіпотетичні. "Синьо-жовті" не тільки зобов'язані перемагати Кіпр у фінальному турі групового етапу, а й сподіватися на тріумф острів'ян у протистоянні зі сербами. Окрім того, команді Юрія Мороза ще й треба підкорегувати різницю м'ячів.