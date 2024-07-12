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Юнацька збірна України вирушила на Євро-2024: хто в складі команди

Фото: Дмитро Михайленко очолив команду взимку (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Збірна України U-19 поїхала до Північної Ірландії на чемпіонат Європи 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook УАФ.

"Синьо-жовті" полетіли до Белфаста з Польщі, де минув останній етап підготовки до першості. Підопічні Дмитра Михайленка базуватимуться в столиці Ольстера.

У списку заявлених на турнір є кілька гучних прізвищ. На Євро-2024 зможуть зіграти голкіпер київського "Динамо" В'ячеслав Суркіс, оборонець столичного гранда Олексій Гусєв, нападник англійського "Вотфорда" Крістіан Шевченко. Деякі виконавці виступають у провідних чемпіонатах.

Зокрема, в чемпіонаті Німеччини намагаються закріпитися півзахисник Данило Кревсун ("Боруссія" Д) та нападник Дмитро Богданов ("Динамо" Дрезден). Натомість Тімур Тутєров прагне пробитися до першої команди англійського "Сандерленда". Головна ж ударна сила збірної – Матвій Пономаренко з "Динамо".

Склад юнацької збірної України U-19 на чемпіонат Європи-2024:

Воротарі: Бакус, Суркіс, Крапивцов

Захисники: Михавко, Балаба, Гусєв, Огарков, Дрозд, Мельниченко, Дігтярь

Півзахисники: Цуканов, Ващенко, Маткевич, Обінайя, Гаджиєв, Синчук, Фетько, Кревсун, Деркач, Тутєров

Нападники: Пономаренко, Богданов, Шевченко

 

Україна U-19 потрапила до групи A. Там її суперниками будуть збірні Північної Ірландії, Норвегії та Італії. У стартовому турі команда Михайленка зустрінеться з господарями змагань 15 липня. У півфінал турніру вийдуть дві найкращі збірні групи.

До слова, раніше УАФ визначилася з містами проведення матчів Ліги націй.

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