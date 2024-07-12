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Юношеская сборная Украины отправилась на Евро-2024: кто в составе команды

Фото: Дмитрий Михайленко возглавил команду зимой (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Украины U-19 отправилась в Северную Ирландию на чемпионат Европы 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook УАФ.

"Сине-желтые" полетели в Белфаст из Польши, где прошел последний этап подготовки к первенству. Подопечные Дмитрия Михайленко будут базироваться в столице Ольстера.

В списке заявленных на турнир есть несколько громких фамилий. На Евро-2024 смогут сыграть голкипер киевского "Динамо" Вячеслав Суркис, защитник столичного гранда Алексей Гусев, нападающий английского "Уотфорда" Кристиан Шевченко. Некоторые исполнители выступают в ведущих чемпионатах.

В частности, в чемпионате Германии пытаются закрепиться полузащитник Даниил Кревсун ("Боруссия" Д) и нападающий Дмитрий Богданов ("Динамо" Дрезден). В свою очередь Тимур Тутеров стремится пробиться в первую команду английского "Сандерленда". Главная же ударная сила сборной – Матвей Пономаренко из "Динамо".

Состав юношеской сборной Украины U-19 на чемпионат Европы-2024:

Вратари: Бакус, Суркис, Крапивцов

Защитники: Михавко, Балаба, Гусев, Огарков, Дрозд, Мельниченко, Дигтярь

Полузащитники: Цуканов, Ващенко, Маткевич, Обинайя, Гаджиев, Синчук, Фетько, Кревсун, Деркач, Тутеров

Нападающие: Пономаренко, Богданов, Шевченко

 

Украина U-19 попала в группу A. Там ее соперниками будут сборные Северной Ирландии, Норвегии и Италии. В стартовом туре команда Михайленко встретится с хозяевами соревнований 15 июля. В полуфинал турнира выйдут две лучшие сборные группы.

К слову, ранее УАФ определилась с городами проведения матчей Лиги наций.

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